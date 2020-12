Il y a presque deux ans Musique Apple est apparu par erreur sur Google Home, et depuis lors, nous n’avons plus entendu parler du intégration du service de musique d’Apple avec les haut-parleurs intelligents de Google. Jusqu’à maintenant.

Enfin Google confirme l’arrivée de Apple Music sur Google Home, ou ce qui est identique, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez écouter plus de 70 millions de chansons disponibles chez Apple sur notre Nest Audio, Nest Mini, Google Nest Hub et d’autres haut-parleurs et écrans intelligents compatibles avec le Assistant Google. Bien sûr, pour le moment, la disponibilité est très limitée.

Uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon

L’arrivée d’Apple Music dans l’écosystème des enceintes compatibles avec Google Home pour le moment se limite à États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Japon. Pays dans lesquels, à partir d’aujourd’hui, vos utilisateurs pourront associer leur compte Apple dans l’Assistant Google pour écouter leur musique préférée.

Ni Google ni Apple n’ont donné de détails sur l’expansion de cette intégration pour le reste des pays dans lesquels les haut-parleurs intelligents Apple Music et Google sont disponibles. Nous ne comprenons pas non plus la raison de cette version limitée.

Avec cette intégration, l’Assistant Google vous permet désormais de sélectionner YouTube Music, Spotify, Deezer et Apple Music en tant que fournisseur de musique pour écouter de la musique sur des haut-parleurs et des écrans intelligents. Depuis le mobile, l’Assistant Google vous permet d’écouter n’importe quelle application.

Pour changer le service de musique par défaut de votre haut-parleur intelligent, il vous suffit d’ouvrir Google Home, cliquez sur l’icône + et cliquez sur Musique. Là, vous pouvez lier vos services musicaux.

