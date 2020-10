La modalité qui regroupe plusieurs services Apple en un seul paiement, Apple un, est maintenant disponible en Espagne et dans d’autres pays pour être embauché avec un mois de courtoisie. Bien que ce dernier ne soit pas valable pour tous les utilisateurs, cela dépendra des promotions que vous appréciez déjà ou que vous avez appréciées.

Comme nous l’avions anticipé hier, Apple One débarque pour que nous puissions économiser quelques euros si nous sommes abonnés à plusieurs de ses services. Musique Apple, iCloud, Apple TV + Oui Arcade Apple sont disponibles est un plan individuel et familial.

La différence entre le Individuel et le Famille -En plus du prix, c’est l’espace réservé à iCloud. 50 ou 200 Go de stockage dans le cloud sont les seules options disponibles en Espagne. Si nous voulons ajouter plus d’espace, nous avons la possibilité de le louer en ajoutant le coût de ces services.

Vous pouvez donc souscrire à Apple One depuis l’iPhone

Si vous souhaitez vous abonner à Apple One, le processus C’est vraiment simple, vous pouvez même le faire à partir d’un appareil iOS comme l’iPhone. Pour le faire, suivez ces étapes:

Entre en Réglages. Cliquez sur votre identifiant Apple -La première option-. Entre en Abonnements. Choisissez “Obtenez Apple One».

Choisir le plan qui vous convient le mieux.

Une fois que vous aurez confirmé le plan qui correspond le mieux à vos besoins, vous pourrez profiter du regroupement de services, avec le conséquent économies économiques c’est un mois. Le plan Famille est particulièrement attractif, d’autant plus que nous pouvons ajouter jusqu’à six membres au maximum.

Des économies considérables

Les plans tarifaires proposés par Apple One signifient économie considérable, environ 30% sur chaque abonnement. Dans le tableau suivant, vous pouvez vérifier les plans individuels et familiaux sans aucune remise supplémentaire.

Espagne Mexique États-Unis

Individuel Apple Music

9,99 euros 99 pesos | 9,99 dollars

Famille Apple Music

14,99 euros 149 pesos | 14,99 dollars

Apple TV +

4,99 euros 69 pesos | 4,99 dollars

50 Go dans iCloud

0,99 euros 17 pesos | 0,99 dollars

200 Go dans iCloud

2,99 euros 49 pesos | 2,99 dollars

2 To dans iCloud

9,99 euros 179 pesos | 9,99 dollars

Arcade Apple

4,99 euros 69 pesos | 4,99 dollars

Ci-dessous, nous pouvons voir les prix avec chacun des forfaits et leurs services avec le prix d’Apple One et les économies respectives que nous aurions si nous options pour certains d’entre eux.

Séparé → Apple One Espagne Mexique États-Unis

Simple, avec 50 Go

20,96 → 14,95 euros (-29%)

254 → 165 pesos (-35%)

20,96 $ → 14,95 $ (-29%)

Familier, avec 200 Go

27,96 → 19,95 euros (-29%)

336 → 229 pesos (-32%)

27,96 $ → 19,95 $ (-29%)

Premier (États-Unis), avec 2 To

Non disponible Non disponible 54,94 $ → 29,95 $ (-Quatre cinq%)

Si vous pensez pouvoir profiter de l’un de ces abonnements, rappelez-vous qu’à partir de ce moment, vous pouvez déjà souscrire Apple un d’Espagne ou du Mexique.

L’article Apple One est maintenant disponible en Espagne et comprend un mois gratuit a été publié dans Hypertext.