L’une des annonces qui m’ont le plus intéressée lors de la keynote Apple de septembre était, sans aucun doute, Apple One, l’unification des services proposés par ceux de Cupertino, quelque chose que j’attendais depuis la WWDC 2020 et qui, bien que dans sa version standard il n’offre aucune nouveauté, il est très intéressant pour ceux qui en ont déjà embauché un, et ont envisagé à un moment donné la possibilité d’essayer le reste, mais le coût global de la même chose les a rendus quelque peu excessifs.

Et aujourd’hui, de manière quelque peu discrète, Apple a enfin lancé l’Apple One sur les marchés sur lesquels son apparition a été annoncée dans la première phase, parmi lesquels l’Espagne. Donc, si vous le souhaitez, À partir d’aujourd’hui, il est déjà possible de souscrire le pack unifié de services dans notre pays, mais pour ce faire, vous devez savoir comment le trouver. Ne vous inquiétez pas, si tel est votre cas dans cet article, nous vous expliquerons comment vous pouvez le faire maintenant.

Dit qu’en est-il Apple a été assez discret sur le lancement d’Apple One Car, pour le moment, si nous accédons à la page web dédiée au service, cela continue d’indiquer que le service sera disponible à l’automne de cette année, au lieu d’indiquer qu’il est déjà possible de le contracter. Et la même chose dans l’App Store et dans Apple Music sur iOS. Il n’y a aucune référence au fait que l’Apple One est déjà disponible, ce qui, je l’admets, me surprend assez.

Et puis comment savoir qu’il est déjà disponible? Eh bien, parce qu’en fait, je l’ai déjà embauché (oui, je suis l’un de ces utilisateurs que j’ai mentionnés au début), depuis quelques minutes, je suis déjà un utilisateur Apple One. Plus précisément, un utilisateur du mois d’essai car, comme prévu, Apple propose un essai de 30 jours limité, bien entendu, exclusivement aux services inclus dans Apple One que vous n’avez pas encore essayés (dans leurs périodes d’essai gratuites respectives) et que vous n’avez pas contracté.

Au cas où tu ne te souviens pas Apple One propose trois modalités de contractualisation, bien que la troisième, le haut de gamme, n’ait pas encore fait ses débuts et, quand cela arrivera, il faudra encore du temps pour arriver en Espagne, car il n’y a actuellement aucune date pour le déploiement de certains des services qui y sont inclus dans notre pays. Souvenons-nous que dans votre modalité individuelle et familiale, Apple One comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et un espace de stockage supplémentaire sur iCoud. Le mode premium, pour sa part, comprend également Apple News + (un service d’agrégation et de curation d’actualités) et le futur Apple Fitness, qui comprendra plusieurs plans d’entraînement, ainsi que deux téraoctets dans iCloud.

Concernant les prix, Le forfait individuel Apple One a un coût mensuel de 14,95 et comprend 50 gigaoctets de stockage en nuage. Pour sa part, le plan familial a un coût de 19,95 euros et, en plus d’un accès indépendant et illimité à tous les services pour les membres du groupe familial (jusqu’à cinq personnes), chacun d’entre eux disposera de 200 gigaoctets de stockage dans le cloud. Voyons ci-dessous les prix de chaque service séparément, pour calculer les économies proposées par Apple One.

Dans son mode individuel, Apple One intègre Apple Music pour un utilisateur (9,99 euros), Apple TV + (4,99 euros), Apple Arcade (4,99 euros) et 50 gigaoctets dans iCloud (0,99 euros), qui ce qui donne un total de 20,96 euros, c’est-à-dire qu’il suppose une économie d’environ six euros par mois, 72 euros sur un an.

De son côté, Apple One Familiar comprend Apple Music pour tous les membres d’En Familia (14,99 euros), Apple TV + (4,99 euros), Apple Arcade (4,99 euros) et 200 gigaoctets d’iCloud pour chaque membre de En famille (2,99 euros). La somme de tous les services est de 27,96 euros), donc dans ce cas, nous parlons une économie de huit euros par mois, 96 euros par an.

Comment contracter Apple One?

Si vous êtes déjà utilisateur de l’un de ces services ou de tous et que vous souhaitez souscrire à Apple One, Pour le moment, vous ne trouverez aucune annonce dans les magasins iOS, vous devrez donc “creuser” un peu. Sur votre appareil, ouvrez l’App Store et, sur sa page principale, cliquez sur l’image qui identifie votre compte, dans le coin supérieur droit. Ensuite, dans la section qui s’affichera, cliquez sur l’entrée «Abonnements».

Après vous être identifié avec vos identifiants, avec Touch ID ou avec Face ID, vous accéderez à la liste des abonnements que vous avez contractés via Apple et, en haut, vous verrez

Cliquez dessus, puis vous atteindrez l’étape où vous devez sélectionner si vous souhaitez contracter Apple One dans son mode individuel ou familial. Choisissez la modalité que vous préférez, cliquez sur le bouton «Démarrer l’essai gratuit», confirmez «l’achat» (rappelez-vous que le premier mois est gratuit pour tous les services que vous n’avez pas encore utilisés) et, immédiatement, vous aurez accès à tous les services Apple One. De plus, si vous avez choisi le mode familial, tous les membres du groupe En Familia recevront des notifications qu’ils ont accès aux services que vous venez d’embaucher.

Plus d’informations: Apple