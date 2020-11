Liste des appareils ‘vintage’ et liste des appareils ‘obsolètes’, Comment savoir lequel est chacun? Tous les 12 mois, il y a des remplacements pour le haut de gamme, et même les consoles de jeux vidéo réduisent de plus en plus le remplacement générationnel. Pour cette raison, les entreprises ont des listes d’appareils qu’elles peuvent encore réparer et de ceux qui les considèrent déjà trop vieux. Apple dispose de deux listes pour différencier ses produits qui sont sur le marché depuis quelques années, en fonction de leur degré de réparabilité.

‘Produits anciens et obsolètes’ Apple

Apple divise cette liste en produits “ anciens et obsolètes ”. Comme indiqué sur leur site Web, «les propriétaires de iPhone, iPad, iPod ou Mac peuvent obtenir des services et des pièces auprès des fournisseurs de services Apple ou Apple pendant 5 ans à partir de l’arrêt du produit (ou une période plus longue dans les cas où la loi l’exige). Bien que “Apple ait suspendu le support technique pour certains produits technologiquement dépassés.” Mais qui est quoi?

Anciens produits

Ils sont que ils ont arrêté de vendre il y a plus de 5 ans et moins de 7. Les produits Les Mac, iPhone, iPad, iPod et Apple TV obsolètes continueront de recevoir des réparations matérielles par les fournisseurs de services Apple, y compris les Apple Store, en fonction de la disponibilité des stocks ou conformément à la loi.

Produits obsolètes ou “ vintage ”‘

Ils sont que ils ont arrêté de vendre il y a plus de 7 ans –Les produits de la marque Monster Beats sont considérés comme obsolètes quelle que soit la date d’achat. Apple a suspendu tout le support technique matériel pour les produits obsolètes sans exceptionet prestataires de services Ils ne peuvent pas commander de pièces pour des produits obsolètes.

iPhone 5c, un produit obsolète

Sorti en septembre 2013, il y a plus de 7 ans, L’iPhone 5c était à côté de l’iPhone 5s l’un des successeurs de l’emblématique iPhone 5. Le 5s a les mêmes caractéristiques matérielles que son prédécesseur, mais contrairement à l’iPhone 5, Le matériau de la coque arrière est en polycarbonate. Cette version de l’iPhone était censée être moins chère, pour la rendre plus disponible sur les grands marchés et aussi donner une chance aux marchés émergents. Cependant, le prix de ces téléphones était similaire à ceux de leurs prédécesseurs, quelque chose qui était très visible sur des marchés comme la Chine.

Frappant et rappelé pour être le premier iPhone à implémenter 5 couleurs différent du traditionnel noir et blanc -blanc, corail, jaune, vert et bleu ciel-, l’iPhone 5s est déjà un mobile ‘vintage’ qui fait partie de la liste des anciens iPhones d’Apple. Et même s’il peut encore être réparé, vos options sont déjà plus limitées.

Si vous êtes curieux de savoir si l’un de vos appareils Apple qui ont déjà plusieurs années est vieux ou obsolète, vous pouvez le vérifier dans la liste officielle.