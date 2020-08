L’empreinte d’Apple à New York pourrait de nouveau augmenter.

Rapporté par Business Insider (via AppleInsider), Apple est en négociation avec son propriétaire dans la ville pour potentiellement agrandir son espace de bureau existant. Selon le rapport, la société cherche à ajouter environ 60 000 pieds carrés à ses bureaux du 11 Penn Plaza.

Selon Business Insider, Apple négocie avec ses propriétaires pour ajouter environ 60 000 pieds carrés à son bureau existant au 11 Penn Plaza. Apparemment, il existe des options dans le bâtiment pour plus d’espace. Les discussions sont en cours et il n’y a «rien de concret», ce qui signifie qu’Apple n’a peut-être pas encore décidé de la quantité d’espace de bureau ou s’il veut s’agrandir.

Le rapport note que, même si Apple étend ses espaces de bureau, sa présence dans la ville est relativement faible par rapport à d’autres géants de la technologie comme Google et Facebook.

L’expansion de la société Cupertino à New York rejoindrait une empreinte croissante de l’industrie technologique dans la ville au cours des dernières années. Google et Facebook sont actuellement les cinquième et sixième locataires de bureaux de la ville, respectivement. Apple, pour sa part, est depuis longtemps moins présente à Manhattan – et les rumeurs de 60000 pieds carrés supplémentaires sont relativement modestes parmi les entreprises de sa taille. Cependant, Business Insider rapporte qu’Apple intensifierait ses opérations à Manhattan.

Plus tôt cette année, Apple a loué 200 000 pieds carrés de bureaux dans le 11 Penn Plaza de New York. Bien qu’il s’agisse de la plus grande empreinte de l’entreprise dans la ville à ce jour, il semble qu’elle ait déjà besoin d’encore plus d’espace.