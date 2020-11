Un iPhone sans ports de chargement?

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Il ne fait aucun doute qu’Apple est l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde, au point qu’il n’y avait pas quelques entreprises – généralement d’origine chinoise – qui a copié plusieurs de ses aspects.

De la conception des terminaux, de vos événements à la façon dont vous conditionnez vos produits. Dans cet aspect, Apple a toujours été une référencepeu importe si nous pensons que vos produits sont trop chers.

Cependant, la situation pourrait se retourner et cette fois ce serait la firme de la pomme mordue qui aurait “copié” quelque chose à partir de mobiles chinois. Quelle? L’une de ses caractéristiques les plus controversées et innovantes.

Apple va “emprunter” l’une des caractéristiques les plus controversées des mobiles chinois

Fabriqué en Chine ne fait plus peur. Il y a des années, l’acquisition d’un terminal chinois était une loterie complète mais aujourd’hui, ils dominent les marchés. Des firmes comme Xiaomi, realme, OnePlus ou OPPO sont d’authentiques références technologiques au point que même Apple les remarque.

Le prochain iPhone 13 qui sera lancé l’année prochaine pourrait présenter une fonctionnalité très controversée et c’est que certains fuyards comme Jon Prosser Ils affirment que le futur téléphone d’Apple viendra sans port de charge comme le médium fait écho, il explique. Ni la foudre ni USB-C.

Par exemple, le Vivo APEX 2020 ne dispose pas de ports de charge et certains téléphones OPPO semblent suivre le même chemin. Bien que ce soit une technologie qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, il ne fait aucun doute que cela rendra les smartphones beaucoup plus beaux et élégants.

Il faut se rappeler qu’Apple a déjà cessé d’inclure des accessoires tels que des chargeurs et des écouteurs dans ses produits, et bien que cela ait été une mesure très critiquée par presque tous les utilisateurs, en supprimant tout port de charge et en ne laissant que le sans fil, maintenant ils ont une bonne excuse pour ne pas incorporer des câbles et des chargeurs conventionnels.