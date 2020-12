Les rumeurs sur AirPod Pro la deuxième génération a repris des forces après la présentation des AirPods Max à succès. L’idée qu’Apple allait renouveler ses écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit existe depuis longtemps. Maintenant le connu laker Mr-blanc a publié un tweet avec un indice important: Les AirPods Pro 2 pourraient être proposés en deux tailles.

Dans le tweet posté par Mr-blanc vous pouvez voir plusieurs images de ce que serait le matériel interne du AirPods Pro 2. Les composants sont similaires, mais ont des longueurs différentes. En ce sens, il suggère que la prochaine génération de ces écouteurs pourrait venir avec différentes tailles. Cependant, cette fuite entre en collision avec une rumeur de Bloomberg selon laquelle le «bâton» qui dépasse du fond disparaîtra.

Nouveaux AirPods Pro Mabey Deux tailles de puces W2 Still pic.twitter.com/R5MpzUrUlg – Mr white (@laobaiTD) 29 décembre 2020

Selon Macrumors, Apple travaillerait sur un nouveau design pour ses écouteurs. Ce serait une ligne plus arrondie et similaire à celle des Pixel Buds de Google et des Galaxy Buds de Samsung. Mais ces changements pourraient ne pas se produire, du moins à court terme, de sorte que la société chercherait à réduire la taille du matériel actuel des AirPods Pro et à proposer différentes versions. C’est-à-dire, ceux qui aiment le design classique peuvent toujours l’acheter.

AirPods Pro 2 avec une nouvelle puce?

AirPods Pro

Mr-white indique que les AirPods Pro 2 pourraient avoir des puces W2. Cependant, il ne fournit pas de détails supplémentaires. La génération actuelle a la puce H1, qui est venu remplacer le W1, incorporé dans la première génération d’AirPods. Les puces W2 ont équipé l’Apple Watch Series 3, mais ont été remplacées par la W3 de la Series 4.

Mais … à quoi servent ces puces? Ils sont essentiellement chargés de gérer les connexions sans fil entre les appareils Apple. Sa fonction va au-delà de l’appairage et de la qualité de la connexion, elle a également un impact direct sur l’autonomie des appareils. Dans chaque version de ces puces, l’expérience de fonctions telles que «Hey Siri» et la consommation d’énergie ont été améliorées.

