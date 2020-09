Mise à jour: Digitimes a signalé que la société cherchait à automatiser la production de caloducs avec l’aide de fournisseurs de solutions de dissipation thermique à Taïwan, un composant essentiel pour les opérateurs de centres de données. Cette décision devrait simplifier la production de ces éléments et faciliter la montée en puissance, ce qui indique une augmentation de l’activité des centres de données d’Apple. Le reste de l’article suit

Apple pourrait se préparer à lancer un certain nombre de nouveaux services dans le but d’étendre sa portée dans le monde des logiciels, selon des rapports.

Digitimes a découvert que la plus grande entreprise du monde – et la première à atteindre une capitalisation boursière de 2 billions de dollars – dépensait apparemment beaucoup d’argent pour acheter des composants de serveur de centre de données selon des sources anonymes de la chaîne d’approvisionnement en amont des serveurs de Taiwan.

La société a commencé sa frénésie au deuxième trimestre 2020, coïncidant avec la flambée de la pandémie, car les expéditions liées pour l’ensemble de 2020 devraient doubler d’année en année et continuer de croître. Les composants du serveur désignent généralement les processeurs (AMD EPYC, Intel Xeon), la mémoire (RAM) et le stockage (SSD, disques durs) ainsi que la mise en réseau; le même type de blocs de construction qui alimentent les fournisseurs d’hébergement Web et de stockage en nuage.

Le rapport va à l’encontre de l’opinion générale selon laquelle Apple dépense de moins en moins en dépenses d’investissement (CAPEX), ce montant passant à 1,565 milliard de dollars pour le trimestre se terminant le 27 juin 2020.

Pour son dernier exercice complet, le CAPEX a été le plus bas depuis 2014. Les chiffres devraient être annoncés plus tard ce mois-ci pour l’ensemble de l’exercice 2020.

En supposant qu’Apple dépense plus en composants de serveur, la raison évidente de cette folie serait les services, qui constituent une composante croissante du flux de revenus global de l’entreprise. À mesure que de plus en plus de personnes utilisent ses services, elle a besoin de plus de serveurs et de centres de données. Mais il pourrait y avoir autre chose dans le pipeline.

VPN ou recherche ou les deux?

Apple a lentement grandi pour devenir un champion de la confidentialité avec sa dernière décision sur iOS 14 et iPadOS 14 qui devrait inquiéter les annonceurs en raison de règles de confidentialité plus strictes (cela a été reporté pour l’instant, mais c’est une question de quand, pas si).

Un Apple axé sur la confidentialité peut lancer un moteur de recherche à la DuckDuckGo, un moteur qui place l’utilisateur plutôt que les annonceurs en premier. Nous savons qu’Apple a lancé sa propre araignée de recherche appelée Applebot depuis 2015.

L’antithèse de recherche de Google pourrait finir par coûter à Apple des milliards de dollars à court terme – Google paierait beaucoup d’argent pour être le moteur de recherche par défaut – mais cela permettra à Apple de se débarrasser de son plus grand concurrent et de collecter encore plus de données sur ses propres utilisateurs.

Mais il y a plus. De nombreux fans d’Apple ont appelé la société à lancer son propre service VPN dans le cadre de son engagement à devenir un champion de la confidentialité, un facteur de différenciation significatif par rapport à son principal rival, Google. Un VPN Apple ou un VPN iCloud fournirait aux utilisateurs payants d’iPhone et de Mac un service qui garantira leur anonymat et leur confidentialité.

Le PDG d’Apple a après tout déclaré que la confidentialité est un droit humain fondamental et que le produit Homekit Secure Video et iCloud ont déjà la graine qui pourrait potentiellement donner naissance à un nouveau modèle commercial lucratif pour Apple: la confidentialité en tant que service.

Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ce soit un VPN à part entière, mais il sera probablement assez bon pour que les utilisateurs d’Apple cochent la case «confidentialité» – sans nécessairement offrir l’ensemble des fonctionnalités qu’un VPN de premier plan comme ExpressVPN offrirait.

Via Digitimes