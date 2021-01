2021 s’annonce comme une année pleine de nouvelles fonctionnalités pour le Mac.Après avoir annoncé les premiers ordinateurs équipés d’un processeur Apple Silicon à la fin de 2020, la société devrait mettre à jour de nombreux ordinateurs qu’elle commercialise tout au long de cette année. Parmi eux, selon Bloomberg, il y aura un nouveau MacBook Air encore plus mince et un MacBook Pro avec … un lecteur de carte SD!

Les médias américains soulignent que la nouvelle version du MacBook Air arriverait sur le marché fin 2021 ou, au plus tard, début 2022. ramènerait le port de fret MagSafe, il ferait ses débuts avec un nouveau SoC Apple Silicon et il serait plus fin, plus léger et plus petit – malgré le même écran 13 pouces.

Bloomberg rapporte également qu’Apple une version du MacBook Air avec un écran de 15 pouces a été envisagée. Ceci, cependant, ne sortira pas dans la prochaine génération.

Le nouveau MacBook Air il coexisterait avec le modèle que la marque commercialise actuellement. Ce dernier resterait en vente comme ordinateur portable d’entrée de gamme pour la société nord-américaine. Rappelons qu’en novembre, Apple l’a mis à jour avec le processeur M1.

Pas seulement le MacBook Air: Apple prépare également un renouvellement du MacBook Pro

Tout au long de 2021, Apple introduirait également un nouveau MacBook Pro qui ramènerait le lecteur de carte SD. La société américaine a décidé de retirer cet élément de sa gamme plus avancée en 2016, mais, selon Bloomberg, elle aurait décidé de reculer.

Ce nouveau MacBook Pro Cela dirait également au revoir à la barre tactile et ramènerait le port de chargement MagSafe. Ce connecteur magnétique se détache du MacBook et protège l’ordinateur en cas de trébuchement d’une personne sur le câble de charge.

Il est prévu qu’en plus de ces changements, Apple montera un nouveau processeur Apple Silicon dans les MacBook Pro. Cela aurait des cœurs plus performants, ce qui se traduirait par une vitesse de traitement plus rapide.

Bloomberg, enfin, souligne que Apple a travaillé sur la mise en œuvre d’un modem avec connectivité cellulaire et du système de déverrouillage facial Face ID. Cependant, aucune de ces deux options ne serait mise en œuvre sur les Mac à court terme.

