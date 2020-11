Quoi 2020 a été une année très particulière pour Apple C’est quelque chose qui, avec seulement un mois et demi pour conclure cette année, je ne pense pas que quiconque puisse discuter. Avec ses lumières et ses ombres, et en parlant exclusivement des actions entreprises par l’entreprise, je doute fort qu’avec l’arrivée de 2021 de plus en plus proche, ses dirigeants trinquent et disent au revoir à l’année comme si elle avait été «une de plus», comme si cela n’aurait pas été spécial pour plusieurs raisons.

Et maintenant, au cas où nous aurions besoin de plus, le filtre populaire et fiable L0vetodream a publié un tweet dans lequel il déclare que Apple nous fera une surprise ce Noël. Le texte intégral du tweet est le suivant: «Vous aurez une surprise de Noël d’Apple (PS: exclusivité hiver 、 bon pour l’hiver)«. Donc, encore une fois, nous nous demandons déjà à nouveau ce qu’Apple prépare cette année, et plusieurs possibilités viennent à l’esprit.

Vous recevrez une surprise de Noël d’Apple (PS : Exclusivité hiver : bon pour l’hiver) – 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 14 novembre 2020

Si nous regardons l’année dernière, sur certains marchés, Apple a fait des offres spéciales pour certains de ses produits coïncidant avec ces dates. Ainsi, si nous pensons à une ligne continue, il est logique de penser que le tweet fait référence à la répétition de ladite promotion. Cependant, la dernière phrase du tweet, que «bon pour l’hiver» est quelque chose qui me fait douter, pourquoi est-ce une bonne chose pour l’hiver? C’est là que je laisse mon imagination voler et entrer, carrément, dans le champ de la spéculation la plus absolue.

Qu’est-ce qui caractérise l’hiver? Je sais qu’il y a des exceptions, mais cela a tendance à se démarquer à cause du froid. Je ne pense pas qu’Apple va se lancer dans le secteur du textile, en vendant des pulls et des foulards (qui auraient leur public, c’est aussi vrai). Alors, considérant qu’ils restent dans leurs gammes de produits (présentes et hypothétiques mais ancrées), de quoi Apple pourrait-il nous surprendre en décembre, faites-en quelque chose que nous attendons plus ou moins avec impatience et rendez-le bon pour l’hiver, et peut-être pas tellement pour l’été? Peut-être de gros écouteurs?

Studio AirPods d’Apple

Cela fait des mois que la version haut de gamme des AirPods a commencé à devenir une rumeur récurrente. Oui déjà en mai de cette année, selon certaines sources, ils étaient sur le point d’entrer dans les lignes de production. Ainsi, nous vous attendons à la WWDC 2020, lors de la keynote de septembre (le temps passe vite), dans la présentation d’octobre (Hi speed) et en novembre (encore une chose). Dans tous les cas, vous savez, finalement les écouteurs n’ont pas fait leur apparition.

Il est possible que les rumeurs sur son entrée en production, en mai, étaient incorrectes, mais toujours ston nom résonne encore assez fort, et il y a de plus en plus de voix qui soulignent que, soit à la fin de ce 2020, soit à un moment donné en 2021, nous les verrons enfin débarquer. Et d’autant plus que, il y a quelques semaines, Huawei présentait son FreeBuds Studio, un casque tout à fait conforme à ce que l’on attend du Studio d’Apple. À Cupertino, il n’a sûrement pas été drôle que Huawei les ait anticipés, encore plus en utilisant ce nom, et ils veulent sortir leur Studio (peut-être avec un autre nom) dès que possible.

Autre possibilité qui, dans tous les cas, pourrait compléter les écouteurs (ne les remplacez pas, car dans ce cas je ne vois pas d’utilité spécifique pendant l’hiver) sont les énigmatiques Airtag, ce dispositif de localisation dont nous parlons depuis longtemps et qui, évidemment, serait intégré au réseau Find My, l’extension du service Find My d’Apple, annoncée en juin dernier.

En fait sûr tout cela est de la spéculation. Pour le moment, tout ce que nous savons, c’est qu’un fuyant a déclaré qu’Apple préparait quelque chose pour ce Noël. Seront-ils enfin des réductions? Le casque? Airtag? Quelque chose de nouveau que nous n’imaginions même pas? Apple, encore une fois, nous laisse dans l’attente et aussi, cette fois, il nous envoie (indirectement) un autre rappel que chaque jour il y a moins de temps pour Noël.