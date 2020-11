Comme les rumeurs l’avaient prévu, Apple a présenté le premier MacBook Air avec la puce Apple Silicon M1, son premier ultrabook qui comprend sa propre puce, ce qui en fait de facto l’un des équipements les plus personnels d’Apple combinant un incroyable mobilité associée à un développement 100% Apple, de la conception au processeur de l’ordinateur, la nouvelle puce M1.

Le nouveau MacBook Air ne change pas beaucoup à l’extérieur, mais il le fait totalement à l’intérieur. La société a recherché le meilleur équilibre entre probabilité, puissance et consommation, et grâce à la puce M1, elle est capable de développer une puissance de 3,5x par rapport au processeur et de 5x en graphique par rapport à la génération précédente avec Intel, et 3x plus puissant que 98% des PC de la même classe.

Cependant, la société affirme que grâce au M1, le MacBook Air est complètement silencieux, et grâce aux améliorations d’efficacité que le nouveau SoC représente, le MacBook Air permet jusqu’à 18 heures de lecture vidéo sur une charge ou 15 de navigation Web. , un saut de 6 heures par rapport à la génération actuelle.

Le MacBook Air maintient son prix à 999 $ pour le grand public et 899 $ pour le marché de l’éducation.

