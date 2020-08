Apple profite de la pandémie, et certains pourraient, à première vue, supposer (à tort) que c’est mauvais. Semblable au profit. Mais, en fait, c’est un signe extérieur qu’Apple fait les choses correctement pour ses clients.

Effets secondaires COVID-19

Cette pensée m’est venue après que notre Charlotte Henry et moi avons discuté de deux de ses articles sur le podcast Daily Observer de Mac Observer du 26 août.

iPhone SE aide Apple en tant que rivaux à voir les ventes de smartphones s’effondrer et les ventes de la gamme MacBook augmentent de 20%

Tout d’abord, un petit détour. Il est vrai que les petites entreprises souffrent d’une pandémie. Ils ont tendance à être limités localement, sous-financés et ont un portefeuille de produits très spécifique. Une pandémie affecte ce type d’entreprise de manière naturelle et spécifique qui ne peut être aidée. Les entreprises mondiales plus grandes et plus riches sont simplement plus résilientes.

Se plaindre de cette force passe à côté des principes fondamentaux de l’économie. C’est comme dire qu’un homme de 140 lb devrait avoir le droit d’être un plaqueur défensif de la NFL.

Mais, plus à mon point. Pourquoi Apple se porte-t-il particulièrement bien? D’autant que ses produits ont tendance à être chers.

La proposition du Mac

Je pense que la réponse réside dans la psychologie de la gestion d’une crise. Un exemple est la sélection d’un ordinateur portable. Sur le lieu de travail, il y a généralement un I.T. département capable de gérer les problèmes informatiques et de réseau. Mais la WFH change le calcul. On ne peut pas se permettre de passer du temps à dépanner un PC. Ou lutter contre les logiciels malveillants. Il y a du travail à faire, et il faut se concentrer sur la productivité, pas sur le jeu geek.

Grâce à un peu d’argent supplémentaire pour ne pas avoir à se rendre au travail tous les jours, à manger au restaurant, à entretenir une armoire, de nombreux employés de bureau sont prêts à dépenser davantage pour ce qui est généralement accepté comme le meilleur ordinateur en matière de conception, de durabilité et de confidentialité / sécurité. C’est un jugement personnel.

Que Apple profite de sa concentration sur des produits de haute qualité dans une pandémie est un accident des besoins des clients, pas les conceptions d’un empire maléfique.

La proposition iPhone

Le même type d’argument s’applique aux smartphones. Cependant, dans le cas d’un téléphone, avec une trésorerie serrée, il est difficile de justifier un iPhone 11 Pro Max de 1 200 $ US quand un iPhone SE (2e génération) pour 399 $ peut faire essentiellement les mêmes choses.

Apple a initialement conçu l’iPhone SE pour mieux concurrencer sur les marchés étrangers qui sont très sensibles aux prix. Que les ventes d’iPhone SE aient augmenté lors d’une pandémie, alors que les fonds sont encore plus serrés, est un heureux accident.

On dit que les meilleurs joueurs ont la meilleure chance.

Une très grande entreprise mondiale bien financée dispose de grandes ressources. Il est, de par sa conception, très efficace pour anticiper les problèmes et les résoudre. Une gamme de produits de qualité et diversifiée et une chaîne d’approvisionnement résiliente mènent au succès sur le marché.

Responsabilité sociale

Apple n’a pas besoin d’avoir honte de prospérer. En fait, Apple utilise sa richesse de manière positive pour contribuer à sa communauté. Voici un exemple récent: « Apple fait un don aux efforts de secours contre les incendies de forêt en Californie. »

Toutes les entreprises ne construisent pas des produits de très haute qualité sur lesquels on peut compter pendant des années, et ensuite être de si bons gérants de la richesse qui en résulte. Apple fait partie de ceux qui… se conduisent de manière responsable en cas de crise.