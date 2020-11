Apple a publié la nouvelle version du système d’exploitation de bureau macOS Big Sur (version 11.0.1). Il est disponible gratuitement pour mettre à niveau les anciennes versions des ordinateurs personnels Apple et arrivera préinstallé sur les premiers Mac compatibles ARM.

Comme nous l’avons mentionné dans l’annonce de lancement de l’événement de lancement que nous suivons en di, macOS Big Sur se distingue notamment par sa capacité à travailler avec deux plates-formes différentes, l’actuel sous l’architecture x86 et le futur avec ARM qui sera unique une fois qu’Apple aura terminé (dans deux ans) la transition matérielle annoncée qui laissera derrière les processeurs Intel en faveur de SoC auto-conçus sous licence d’ARM et de fabrication par TSMC.

Ce mouvement stratégique peut avoir une grande importance dans l’industrie technologique en raison de l’influence d’Apple. Si le problème matériel semble bien ciblé compte tenu de l’expérience de l’entreprise dans ses chipsets mobiles, et que les premiers résultats de performances sont prometteurs, le système d’exploitation et les applications seront également essentiels à la réussite du projet «silicium».

macOS Big Sur, actualités

La nécessité de prendre en charge différentes architectures matérielles a marqué le développement du nouveau macOS. Apple a promis que le système d’exploitation (et les applications) ont été complètement optimisés pour tirer pleinement parti du potentiel du SoC M1, le premier ARM64. Au-delà de cela, qui est déjà important, ceux de Cupertino assurent que cette version “est le plus gros changement effectué depuis le lancement de macOS X”.

Les nouveautés que nous allons résumer couvrent principalement le polissage de la conception générale et de l’interface utilisateur; au navigateur Safari qui comporte de grands changements; applications de carte ou de message; une plus grande transparence dans la gestion de la vie privée; tout ce qui vient aux développeurs et, bien sûr, une autre nouvelle approche d’iOS de plus en plus proche de macOS. Nous les résumons:

Nouveau Safari. Apple souligne qu’il s’agit de la plus grande mise à jour de son navigateur Web depuis son lancement, avec de nouvelles options de personnalisation; Amélioration des performances; réduction de la consommation d’énergie; un plus grand nombre d’extensions; fonctionnalités conçues pour protéger la confidentialité ou améliorer la conception des onglets.

Applications optimisées. Barres latérales complètes et mise à jour de la disposition des outils. La conception plus épurée des applications donne toute l’importance au contenu.

Dock repensé. Misez sur le minimalisme pour faciliter l’accès à vos applications préférées. Les icônes sont désormais de style uniforme, tout en conservant la personnalité et les détails caractéristiques du Mac.

Centre de contrôle pour Mac. Accès rapide aux commandes les plus utilisées, telles que les connexions Wi-Fi ou Bluetooth, et aux nouvelles pour lire de la musique et activer le mode sombre de l’écran. Spécialement conçu pour le Mac, il vous permet désormais d’ajouter des commandes et de faire glisser des éléments favoris dans la barre de menus pour le rendre confortable pour le consommateur.

Centre de notification. Le nouveau design rassemble des notifications et des widgets pour offrir plus d’informations en un coup d’œil. Les notifications sont regroupées par application et beaucoup sont interactives, vous pouvez donc lire de nouveaux podcasts ou consulter les invitations du calendrier. En outre, il existe trois tailles de widgets pour une meilleure organisation.

Plans. Nouvelle version améliorée du logiciel d’information géographique, avec de nouvelles fonctionnalités; options de navigation pour planifier des itinéraires et calculer des itinéraires détaillés; cartes intérieures ou vue panoramique.

confidentialité. Les nouvelles informations de confidentialité dans l’App Store présentent un résumé des pratiques de confidentialité de chaque application afin que l’utilisateur puisse décider s’il souhaite la télécharger. Les développeurs expliquent comment ils utilisent les données, y compris ce qu’ils collectent et utilisent pour le suivi via d’autres applications et sites Web.

messages. Nouvelle version de l’application de messagerie instantanée, avec la possibilité de mettre en place des conversations; donner des réponses individuelles; photos de groupe; mentions; Effets Memoji ou message.

Et bien sûr actualités pour les développeurs. Plus important que jamais avant la transition matérielle. Apple a défini ce qu’il appelle «Universal app» qui, comme son nom l’indique, sont des binaires «universels» qui peuvent fonctionner à la fois sur Intel x86 et les nouveaux ARM.

Une autre clé de la transition sera Rosetta 2, un interpréteur qui pourra reprendre les binaires développés pour Intel et les «traduire» pour qu’ils puissent être utilisés dans cette nouvelle génération de processeurs ARM, les premiers M1 et ceux qui viendront sûrement plus tard. En plus de faciliter la conversion d’applications pour qu’elles s’exécutent en mode natif, la technologie de virtualisation Rosetta 2 permettra aux développeurs de déplacer des applications iOS et iPadOS existantes vers de nouveaux Mac sans modification.

Linux sera également capable de fonctionner et pour les nouveaux développements, les binaires d’application Universal 2 peuvent être utilisés pour créer une seule application qui fonctionnera sur les nouveaux Mac alimentés par ARM ainsi que sur ceux actuels basés sur Intel. Très intéressant, même s’il faut du temps pour voir ses résultats et que l’utilisateur qui opte pour ARM n’aura pas tous les logiciels disponibles pour les modèles avec Intel.

macOS Big Sur, installation

Apple pré-installera le système d’exploitation sur les trois premiers Mac alimentés par ARM qui seront commercialisés la semaine prochaine, les ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro 13 et le Mac mini-PC.

Bien entendu, la version est offerte gratuitement pour mettre à jour les versions précédentes des clients Apple et plus particulièrement prendre en charge l’équipement suivant:

MacBook (2015 ou version ultérieure) MacBook Air (2013 ou version ultérieure) MacBook Pro (fin 2013 ou version ultérieure) Mac mini (2014 ou version ultérieure) iMac (2014 ou version ultérieure) iMac Pro (2017 ou version ultérieure) Mac Pro (2013 ou version ultérieure)

Ce macOS Big Sur est très important pour les raisons évoquées, sa capacité à travailler avec deux plates-formes différentes et ses conséquences sur la prise en charge d’applications sous l’architecture ARM. Il est certain que celui d’Apple sera entièrement optimisé, mais il faudra sûrement attendre pour pouvoir utiliser ceux de tiers. Apple a lancé il y a des mois un gros programme pour aider les développeurs, migrer les logiciels existants et en créer de nouveaux.

Pour l’avenir, le grand objectif sera probablement de produire un système d’exploitation unique pouvant être adapté pour fonctionner sous n’importe quel appareil Apple. L’idée n’est pas nouvelle; Microsoft essaie déjà avec Windows 10. Cela facilitera le développement de systèmes d’exploitation et d’applications qui pourraient converger vers un magasin d’applications unifié. «Tous vos appareils fonctionnent comme un seul», déclare la signature de Cupertino dans un clin d’œil sans équivoque à ce système unique.

Plus d’informations, téléchargement et mise à jour du logiciel | Apple macOS Big Sur