Apple a acheté Vilynx, une startup basée à Barcelone qui se spécialise en intelligence artificielle pour analyser des vidéos, tel que rapporté par Bloomberg. Selon les médias susmentionnés, ceux de Cupertino ont payé 50 millions de dollars pour clôturer l’acquisition. Avec ce mouvement, ils cherchent à renforcer non seulement les fonctionnalités de leurs applications sur ordinateurs et appareils mobiles, mais également leur offre de services, qui est devenue ces dernières années la division à la croissance la plus rapide.

Apple, tout en ne confirmant pas l’achat spécifique de Vilynx, a déclaré ce qui suit à Bloomberg: “Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de nos objectifs ou de nos projets.” Cependant, c’est la même déclaration qu’ils partagent généralement lorsqu’ils font du shopping. En réalité, ces derniers temps, ils ont augmenté leurs investissements dans le secteur de l’intelligence artificielle, à la fois en interne et dans l’achat de sociétés spécialisées.

La technologie Vilynx vous permet d’analyser des vidéos pour identifier le contenu textuel, audio ou visuel. Par la suite, l’intelligence artificielle crée Étiquettes pour un tel contenu qui servira dans les recherches futures. Par exemple, lors de la recherche du nom d’une personne, il serait possible de suggérer des vidéos dans lesquelles cette personne apparaît. Selon le rapport, d’autres entreprises ont utilisé le logiciel de la startup pour renforcer leurs moteurs de recherche et leurs algorithmes de recommandation vidéo.

Comment Apple profiterait de l’achat

Apple pourrait utiliser la technologie, par exemple, pour booster les résultats Siricar il afficherait plus de vidéos liées à la recherche. De son côté, l’application Photos verrait son moteur de recherche amélioré car il est possible de rechercher des éléments spécifiques au sein des photos, comme des objets ou des bâtiments. De toute évidence, ce ne sont là que quelques possibilités dont Apple profiterait après l’achat de Vilynx. Le but ultime reste un mystère, pour l’instant.

Concernant la manière dont Apple va gérer l’acquisition, Bloomberg souligne que Vilynx maintiendra son bureau à Barcelone. La chose la plus intéressante, cependant, est que chercherait à créer un centre de recherche et de développement pour les technologies d’intelligence artificielle au centre de l’Europe, et Vilynx ferait partie de la stratégie ambitieuse. Sans aller plus loin, la société du bloc a acheté cette même année deux autres startups d’IA, Voysis et Inductiv.