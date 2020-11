Apple a finalement présenté son premiers Mac avec processeur M1 (ARM), une initiative importante qui va considérablement changer l’avenir du Mac. Et c’est qu’au-delà du saut vers une autre architecture et de l’adoption de processeurs entièrement conçus en interne, c’est aussi au revoir aux puces Intel. Fait intéressant, la transition a également été un retour totalement inattendu. Le “PC guy”, l’un des personnages célèbres de la campagne “Get a Mac”, est de retour.

À la fin de la keynote, Apple a surpris tout le monde avec une courte publicité mettant en vedette le “ gars PC ”, absent des articles promotionnels d’Apple depuis un peu plus d’une décennie. La campagne “Get a Mac” est née en 2006 et a été active pendant trois ans. L’objectif était de montrer que les utilisateurs de PC, ainsi que la plate-forme qu’ils utilisent, étaient ennuyeux. Pour sa part, le «gars Mac» était le contraire: cool et intéressant.

L’humour si caractéristique de cette campagne est toujours d’actualité. Le «gars PC» est apparu en remettant en question le changement d’architecture et les avantages qu’il offre. Il n’a pas manqué l’occasion de se vanter que, malgré les nouvelles introduites par Apple, il est toujours rapide. Son message se termine par la phrase suivante: “Ma batterie est en train de mourir, je dois aller la brancher.” Avec ces mots, évidemment, la société se moque de l’autonomie des notebooks équipés de processeurs X86.

L’une des principales nouveautés du processeur M1 est précisément le efficacité énergétique. Selon Apple, le SoC offre deux fois les performances des derniers processeurs d’ordinateurs portables X86, mais consommant trois fois moins d’énergie. Bien sûr, pour l’instant ce sont des promesses qui doivent être soumises à des tests de toutes sortes. Dans les semaines à venir, il sera sûrement possible de vérifier les véritables performances des Mac avec ARM.

Apple a présenté trois ordinateurs dotés d’un processeur M1: Macbook Air, MacBook Pro 13 pouces et, la grande surprise, un nouveau Mac mini. Tout peut être réorganisé à partir d’aujourd’hui en Espagne et au Mexique. Dans le cas du MacBook Pro, Apple s’assure qu’il offre la plus grande autonomie qui ait été vue dans un Mac; jusqu’à 17 heures de navigation dans Safari et 20 heures de lecture vidéo.