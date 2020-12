Téléphones, tablettes, montres intelligentes et bien plus encore pour commencer Noël avec des réductions.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Les offres de Noël AliExpress montrent déjà leur patte sous la porte et aujourd’hui nous commençons à vous montrer les meilleures réductions de la boutique de référence en ligne dans le monde entier. Nous avons préparé une compilation de produits à prix réduit et avec des coupons qui laisseront les prix dans une simple anecdote.

AliExpress propose de préparer Noël

Google Nest Mini: l’une des enceintes intelligentes du moment est celle de Google. Avec Nest Mini, vous pouvez profiter Puissance AI de l’Assistant Google grâce à des actions avec tous les gadgets intelligents compatibles que vous avez chez vous. Vous pouvez allumer les ampoules, le robot aspirateur, le téléviseur, lever le store ou écoutez votre musique préférée avec une simple commande. Utilisez le coupon SBW3 à déduire 3 euros de son prix.

realme 7 Pro: l’un des motifs de cette fin d’année est sans aucun doute cette bête de royaume. La gamme milieu de gamme rencontre ce morceau de smartphone avec Snapdragon 720G, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de base, écran de Technologie Full HD + de 6,4 pouces et Super Amoled, batterie de 4500 mAh avec charge ultra rapide, caméra arrière quad 64 mégapixels et connectivité NFC et Jack casque de musique. Vente, et plus encore avec le coupon SBW20.Huawei P40 Lite 5G: Il s’agit d’un terminal du fabricant chinois qui dispose de ses propres services d’application et de magasin de jeux. Mais on parle du modèle avec Connectivité 5G, l’un des plus avancés de cette gamme de prix et de fonctionnalités. Monter un processeur Kirin 820, avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, un panneau 6,5 pouces Full HD +, batterie de 4000 mAh avec SuperCharge, caméra arrière quad 64 mégapixels, NFC et prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. Utilisez le coupon SBW20 pour obtenir un prix avantageux.Casque OZONE Rage X60: nous avons ici des casques gaming, spécialement fabriqués à cet effet par la firme OZONE, grand connaisseur de ce monde. Nous parlons de casques de type de bandeau, avec microphone intégré et Son 7.1. Votre éclairage LED en rouge, ses coussinets en cuir synthétique et ses Haut-parleurs 50 mm ils seront largement suffisants pour décider à leur place. Utilisez le coupon SBW5 pour réduire 5 euros le prix final.

Samsung Galaxy Tab A 10.1Si nous devons acheter une tablette pour très peu d’argent, c’est sans hésiter la Galaxy Tab A de Samsung. C’est une tablette très complète et stable, qui monte un processeur Exynos 7904, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne. Le tout avec une batterie de 6150 mAh et un panneau de 10,1 pouces avec une résolution Full HD. Et si vous utilisez le coupon SBW20 Vous pouvez déduire 20 euros de son prix final.Scooter électrique HOMCOM: Ce scooter est conçu comme un cadeau pour les enfants, avec un guidon réglable en hauteur de 91-99 cm et le siège de 41-55 cm. Il a une Puissance 120W avec laquelle nous atteindrons des vitesses de jusqu’à 10 km / h, assez pour nos petits. Il est recommandé que la taille des enfants ne dépassez pas 1,10 m. Il est très léger, confortable et pliable pour être transporté n’importe où. Utilisez le coupon SBW14 réduire considérablement le prix.Moniteur Acer KA220HQbid: si vous envisagez de renouveler votre moniteur ou d’en ajouter un, celui-ci d’Acer 21,5 pouces et résolution Full HD Il viendra à vous comme une bague au pet. C’est un moniteur simple, compatible avec la monture VESA 100 x 100 mm, avec un Réponse de 5 ms, luminosité de 200 cd / m² et réduction du scintillement et de la lumière bleue. Simple et moins cher en appliquant le coupon SBW8.Philips 43PUS7505– Il s’agit d’un téléviseur intelligent de Philips, spécialisé dans l’amélioration de l’éclairage et de l’image dans tous les domaines. C’est une télévision intelligente avec Résolution 4K, compatible avec la technologie HDR10 + amélioration de l’image sombre, un Panneau de 43 pouces, parfait pour n’importe quelle pièce de la maison, avec son Dolby Atmos et accédez à des centaines de plateformes de streaming telles que Netflix, Prime Video et YouTube, entre autres. Utilisez le coupon SBW30 pour obtenir le meilleur prix.Apple Watch SE– Le nouveau joyau bon marché d’Apple est cette Watch SE, avec GPS intégré et toutes les fonctions de ses frères aînés. Cette offre est pour le Modèle 40 mm en couleur aluminium or, un cadeau idéal pour ces vacances. Il intègre la ceinture de course sportive couleur pamplemousse, mais vous pouvez la remplacer par une autre. le sien Écran OLED Retina LTPO Il vous montrera toutes les données de votre quotidien et de vos entraînements, vous pourrez l’utiliser pour payer avec votre Connexion NFC et utiliser ses 32 Go de mémoire interne pour installer toutes sortes d’applications. Et avec le coupon SBW30 vous pouvez l’obtenir pour moins cher.

Samsung Galaxy A51: Le mobile le plus vendu de Samsung en 2020 a été ce Galaxy A51 dans le monde entier. Avec cet achat, nous emportons à la maison un terminal avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, chevauchant un Processeur Exynos 9611, une batterie de 4000 mAh avec charge rapide, caméra arrière quad 48 mégapixels et panneau 6,5 pouces Full HD + Super Amoled. Nous avons aussi NFC et prise jack 3,5 mm. Et avec le coupon SBW20 vous aurez un meilleur prix final.

Et si vous voulez plus de réductions …

AliExpress a préparé une série de coupons pour appliquer dans des milliers et des milliers de produits dans sa boutique. Profitez de leur gentillesse ce Noël.

SBW3: réduction de 3 euros pour les achats supérieurs à 30 euros.SBW4: réduction de 4 euros pour les achats supérieurs à 40 euros.SBW6: réduction de 6 euros pour les achats supérieurs à 60 euros.SBW10: remise de 10 euros pour les achats supérieurs à 100 euros.SBW14: remise de 14 euros pour les achats supérieurs à 140 euros.SBW15: remise de 15 euros pour les achats supérieurs à 150 euros.SBW20: remise de 20 euros pour les achats supérieurs à 200 euros.SBW30: réduction de 30 euros pour les achats supérieurs à 300 euros.SBW50: réduction de 50 euros pour les achats supérieurs à 500 euros.SBW70: réduction de 70 euros pour les achats supérieurs à 700 euros.NINTENDO45: 45 euros de réduction pour l’achat de certains produits Nintendo.MARQUE5010: remise de 10 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE153: remise de 3 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE102: 2 euros de réduction pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.