WhatsApp accusé mercredi dernier de Manzana des pratiques non concurrentielles en n’incluant pas les étiquettes de confidentialité dans les propres applications de l’entreprise. Apple, en revanche, exige que toutes les applications disponibles dans l’App Store incluent ces informations.

Mais ce n’est pas vraiment le cas, comme ceux de Cupertino l’ont précisé peu après. Votre programme de label de confidentialité est obligatoire pour tous, y compris les applications iOS natives comme Apple Messages. Messages, en fait, est l’une des applications que WhatsApp accuse de ne pas suivre les mêmes règles.

Apple a précisé que, puisqu’il ne s’agit pas d’une application disponible dans l’App Store, les étiquettes de confidentialité Ils apparaîtront directement sur votre site Internet afin d’être consultables par tout utilisateur. Cela s’applique à la fois aux messages et aux autres applications qui ne sont pas présentes dans l’App Store pour une raison quelconque.

Les labels de confidentialité ont été annoncés à la WWDC 2020

L’une des valeurs dont Apple peut se vanter est son respect quasi inconditionnel de la vie privée de ses clients et utilisateurs. Tout ce qui se passe sur vos appareils, reste sur vos appareils. Pour cette raison, elle a lancé un nouveau programme de label de confidentialité afin que l’utilisateur sache à tout moment quelles données les applications collectent, qu’elles proviennent de tiers ou les leurs.

Les développeurs ont appris cette nouveauté à la WWDC 2020. Apple les a avertis qu’ils devraient commencer à envoyer leurs étiquettes d’applications depuis 8 décembre cette année. L’objectif est que chaque application informe l’utilisateur, de manière claire et concise, des données collectées par le service, en lui donnant la possibilité d’accepter ou de refuser cette décision.

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs disposeront d’un plus de contrôle sur les informations qu’ils partagent avec les développeurs. Ils auront également la possibilité de choisir si nous voulons ou non accéder à cette collecte de données. Une dynamique similaire à celle que l’on retrouve autour de l’alimentation, qui comporte toujours une étiquette avec des valeurs nutritionnelles afin que le consommateur ait le plus d’informations possible sur sa composition.

