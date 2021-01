Près de deux ans se sont écoulés depuis qu’Apple a lancé sa dernière mini tablette et les rapports de l’analyste bien connu spécialisé dans la firme de Cupertino, Ming-Chi Kuo, disent qu’il est temps de renouveler cette année. Une fuite de xleaks7 nous met dans une situation de ce à quoi on peut s’attendre de cet iPad Mini 6, la tablette la plus petite et la moins chère de la firme qui mène le segment des tablettes électroniques.

À quoi ressemblerait l’iPad Mini 6

Selon les informations (non confirmées par un Apple qui prend ses développements dans le plus grand secret) l’écran de l’iPad Mini 6 aurait une taille de 9,15 pouces. pour une augmentation significative par rapport aux 7,9 pouces du modèle actuel.

La tendance à augmenter les diagonales de l’écran tout en conservant la même empreinte de l’appareil est présente dans ce modèle qui montre une réduction significative de la taille des lunettes, qui sont actuellement trop grandes. De cette manière, la capacité d’affichage serait augmentée en conservant le même châssis auquel une taille de 203,2 x 134,8 x 6,25 mm. Apple continuerait à utiliser la technologie Retina avec True Tone pour ce modèle (bien que cela puisse surprendre avec l’utilisation des nouvelles mini-LED) et prendrait en charge le stylet Apple Pencil.

Les images (rendus) montrent des perforations d’écran pour la caméra frontale et Touch ID, ce qui reste apparemment pour des raisons de coût alors que l’iPhone et l’iPad Pro sont déjà passés à Face ID. Cependant, le texte du rapport est un peu plus ambigu et dit que le le capteur d’empreintes digitales serait sous l’écran.

Il s’agit d’une technologie sur laquelle vous travaillez et le capteur dédié ne peut être affiché que sur la maquette pour montrer où il pourrait être situé. Si nous supprimons la perforation, comme elle devrait l’être dans le produit final, elle ressemblerait beaucoup plus à ce à quoi nous nous attendrions d’un iPad Mini 6 rafraîchi et plus moderne.

Quant au hardware interne, on parle d’un Apple A14 Bionic comme moteur aux performances suffisantes pour ce type de tablettes. Apple a le choix entre plusieurs chipsets, anciens et nouveaux modèles, car le développement interne s’est étendu pour remplacer l’architecture x86 d’Intel dans les ordinateurs Mac. La quantité de RAM que l’appareil inclurait n’est pas connue, bien qu’elle n’ait jamais été problème chez Apple qui en a tiré le meilleur parti avec l’optimisation logicielle. Ni stockage, ce qui offrirait un minimum de 64 Go.

Une tablette n’est pas un appareil idéal pour prendre des images, nous ne pensons donc pas que c’est un élément trop amélioré dans l’iPad Mini 6 devant la caméra arrière de 8 Mpx avec une ouverture de f / 2,4 et l’objectif à cinq éléments du modèle. actuel. La caméra frontale elle-même est plus importante pour la capacité de visioconférence et nous verrons sûrement une amélioration.

L’iPad Mini 6, la tablette la moins chère, la plus petite et la plus légère du catalogue Apple, pourrait être présentée en mars avec la dernière version de l’OS iPad pour un disponibilité au printemps. Si les iPad Pro recherchent le «remplacement» des ordinateurs portables, ce mini chercherait à augmenter sa part de marché.