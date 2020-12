Manzana a répondu aux accusations portées par Facebook en ce qui concerne les modifications de confidentialité qui seront apportées ios et iPadOS, le système d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad.

A partir de début 2021, Manzana Cela obligera les applications à demander aux utilisateurs une autorisation expresse lorsqu’ils souhaitent collecter des données à suivre. L’objectif est donner plus de contrôle sur les informations transférées à des tiers.

La mesure est une réponse au fait que les entreprises comme Google, Amazon, mais surtout Facebook, ils suivent leurs utilisateurs pour créer des modèles très détaillés de leurs préférences et de leur comportement. Ceux-ci sont utilisés pour cibler des publicités très ciblées, donc plus efficaces, ce qui signifie qu’elles peuvent être facturées plus.

Le suivi est également conçu pour rendre ses algorithmes de plus en plus sophistiqués et afficher des informations qui peuvent être plus pertinentes ou plus attrayantes pour l’utilisateur. De cette façon, ils essaient de les faire rester plus longtemps en utilisant leurs applications. Être Facebook ou Instagram.

La réponse d’Apple

Avant les accusations portées par Facebook grâce à une publicité pleine page qui est apparue aujourd’hui dans le New York Times, il Washington Post, et le Le journal Wall Street, Apple a envoyé une déclaration avec sa réponse officielle:

«Nous pensons qu’il s’agit simplement de défendre nos utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées avec d’autres applications et sites Web, et doivent avoir la possibilité de l’autoriser ou non. La transparence du suivi des applications dans iOS 14 n’exige pas que Facebook change son approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées, elle exige simplement qu’ils donnent aux utilisateurs la possibilité de choisir. ”

Facebook: la nouvelle société de tabac

Facebook garantit que le fait de demander à l’utilisateur l’autorisation expresse d’être suivi aura un impact négatif sur son activité publicitaire, car beaucoup choisiront de ne pas abandonner leurs données.

C’est un comportement similaire à celui des grandes multinationales du tabac. Comprenant les immenses dommages que leurs produits causent dans la société, ils utilisent un langage ambigu pour justifier les pratiques. En passant J’accepte que l’utilisateur ne souhaite pas être suivi, mais cela n’a pas d’importance, car son modèle économique est basé sur l’espionnage et le profilage.

Abandonner des données pour modéliser le comportement d’un réseau social n’est pas mal en soi. L’invasion absolue qui fait Facebook à ses utilisateurs, à travers une analyse ultra-granulaire, exhaustive et très sophistiquée, dans le but de créer une addiction au réseau social, Oui.