Bien que juste avant de changer d’année, nous parlions d’Apple travaillant sur les derniers détails de son nouvel iPad Pro mini LED, avec un lancement estimé pour le premier trimestre de cette année, il semble que la société ne se prépare pas seulement à mettre à jour son ancien modèle, s’attendant également à un renouvellement de l’iPad mini 2021.

Fuite par des sources internes de fournisseurs Apple en Chine, le prochain iPad mini de 6e génération sera présenté un écran légèrement plus grand. Alors que le précédent iPad mini présentait un écran de 7,9 pouces, ce nouvel iPad mini 2021 continuerait à équiper un nouveau panneau jusqu’à 8,4 pouces. De plus, selon les informations partagées par Macotakara, il semblerait que l’esthétique du nouvel iPad mini optera pour cadres plus étroits, pas très différent de celui des derniers modèles d’iPad Air.

Et de fait, cette nouvelle tablette équipera un nouvel ensemble de fonctionnalités très similaires à celles de l’iPad de neuvième génération et de l’iPad Air eux-mêmes, avec un propre chipset mis à jour cela dépasserait la puissance de ce dernier. Certaines fonctionnalités qui vous permettraient également d’inclure certaines fonctionnalités telles que Touch ID, ainsi que la centralisation vers l’utilisation du port Lightning.

Bien que pour le moment aucune de ces informations n’ait été officiellement confirmée, les rumeurs vont encore plus loin, en parlant de une date de sortie et une disponibilité pour le mois de mars. Donc, si cela est vrai, compte tenu de la stratégie récurrente d’Apple, nous devrions voir une réduction de prix sur l’iPad mini de cinquième génération dans les semaines à venir, avec une petite marge avant cette date de sortie estimée.

Apple prévoit une 2021 avec style

En plus des nouveaux iPad mini et iPad Pro mini LED, Apple devrait également lancer le nouveau MacBook Pro 2021, avec un tout nouveau design et des mini panneaux LED. Cela se produira probablement à l’automne de l’année, selon le calendrier de lancement typique d’Apple. Et bien sûr, une nouvelle famille d’iPhones, avec quatre modèles qui arriveront sous forme de mises à jour de la ligne actuelle.

Avec de nombreux détails à apprendre, Apple devrait continuer à développer les détails de toutes ses familles à mesure que nous nous rapprochons de leurs dates de sortie prévues. Bien qu’il y ait toujours de la place pour une petite avance occasionnelle à travers les fuites.