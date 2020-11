Apple Silicon fera ses débuts le 10 novembre

Cela fait quelques mois depuis la présentation, au WWCD 2020, d’Apple Silicon, et depuis nous n’avons cessé de spéculer sur Quand le premier ordinateur Apple à lancer cette nouvelle famille de processeurs basé sur l’architecture ARM et de la conception propre de ceux de Cupertino. Et il y a eu mille et une rumeurs à ce sujet, de ceux qui soulignaient que cela arriverait avant la fin de 2020, aux plus conservateurs, qui suggéraient même qu’il faudrait peut-être attendre le premier trimestre de 2020. Il y a eu des théories pour tous les goûts.

Cependant, déjà dans la dernière ligne droite de ce 2020, de plus en plus de voix ont souligné que nous ne terminerions pas l’année sans voir le premier Mac avec Apple Silicon, et nous nous sommes même demandé s’il serait le compagnon de l’iPhone 12 en sa présentation. Evidemment ce n’était pas comme ça, mais déjà à ce moment-là la possibilité de un nouvel événement, ceci en novembre. Une possibilité déjà brièvement évoquée en juin, et dont nous vous avions déjà informé au début du mois dernier.

Et maintenant, enfin, et une semaine à l’avance, Apple a commencé à envoyer des invitations à un événement (en ligne, bien sûr) qui aura lieu le 10 novembre prochain à sept heures de l’après-midi (Heure de la péninsule espagnole). Un événement qu’ils présentent avec le texte “One More Thing”, des mots plus gros si nous parlons d’Apple, puisque la phrase n’a été utilisée que dans les présentations où des produits vraiment importants pour l’entreprise ont été lancés: iPod, iPhone, iPad … Le premier ordinateur avec Apple Silicon sera-t-il le prochain “One More Thing”? Tout indique oui.

Concernant l’événement, il serait étrange qu’il se concentre exclusivement sur un seul ordinateur, sûrement un MacBook, mais d’un autre côté il serait surprenant qu’il y ait plus d’un ordinateur avec Apple Silicon lors de cet événement. Il y a donc deux possibilités: la première est que plusieurs ordinateurs sont annoncés, mais un seul avec disponibilité avant la fin de l’année (ou début 2021), avec des dates estimées pour le premier iMac, peut-être le premier MacBook Pro … une feuille de route avec des noms, des dates et peut-être même des prix spécifiques.

L’autre possibilité, plus légère mais aussi plus probable, est que seul un ordinateur avec Apple Silicon est présenté, mais aussi toute révision d’autres systèmes, qui pour le moment reste sur la plateforme x86 mais cela présente une certaine nouveauté. De plus, l’arrivée de MacOS X Big Sur serait également annoncée, la nouvelle révision annuelle du fonctionnement et, bien sûr, la première à être compatible à la fois avec x86 et ARM.

Et il y a encore une autre possibilité, qui serait également complémentaire des précédentes, et c’est qu’un autre produit “mineur” est présenté, comme l’attendu AirPods Studio ou le mystérieux Airtag. Ce sont évidemment des produits qui, bien que nouveaux, ne sont pas dignes de l’emblématique “One More Thing”, et on peut en dire autant des révisions hypothétiques du catalogue actuel, qui en feraient un complément parfait pour la présentation du premier ordinateur, sûrement le poids du MacBook stylo, avec Apple Silicon.

Avec des informations de The Verge