Apple lancera une puissante unité de traitement graphique conçue sur mesure dans son premier iMac basé sur Arm, qui devrait être lancé au cours du second semestre de l’année prochaine, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Nom de code « Lifuka », le GPU auto-développé qui figurera dans l’iMac‌ alimenté par Apple Silicon sera produit à l’aide du processus de fabrication de 5 nanomètres de TSMC, et offrira de meilleures performances et sera plus économe en énergie que le processeur Intel qu’il remplace, selon le Chinois. -langue journal The China Times.

Dans le passé, Apple a présenté des ordinateurs personnels Mac avec des processeurs Intel, équipés de GPU Nvidia ou AMD, mais des initiés du secteur ont souligné qu’Apple avait annulé la prise en charge des GPU AMD dans le système d’exploitation macOS Arm 64 bits, indiquant qu’Apple serait adopté dans l’avenir. Les ordinateurs personnels Mac de Silicon peuvent utiliser un GPU développé et conçu par Apple. Récemment, l’industrie a signalé qu’en plus des processeurs «Apple Silicon», les ordinateurs de bureau «iMac» d’Apple lancés l’année prochaine seront également équipés de GPU Apple développés et conçus par eux-mêmes. Selon des sources pertinentes, le GPU auto-développé d’Apple progresse sans heurts. Le code de recherche et développement est Lifuka. Comme le prochain processeur A14X, il est produit à l’aide du processus 5 nm de TSMC. Apple a conçu une série de processeurs pour les ordinateurs personnels Mac. Le nouveau GPU offrira de meilleures performances par watt et des performances de calcul plus élevées. Il dispose d’une technologie de rendu différé basée sur des tuiles qui permet aux développeurs d’applications d’écrire des logiciels d’application professionnels et des logiciels de jeux plus puissants.

Apple a annoncé lors de sa conférence des développeurs WWDC en juin que ses Mac passeront des processeurs Intel x86 à ses processeurs «Apple Silicon» basés sur Arm au cours des deux prochaines années. Bloomberg a déclaré qu’Apple développe actuellement au moins trois processeurs Mac basés sur la puce A14 de 5 nanomètres qui sera utilisée dans les prochains modèles d’iPhone 12.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a prédit que les premiers modèles de Mac à adopter des puces basées sur Arm seront un MacBook Pro 13,3 pouces et un ‌iMac‌ avec un facteur de forme repensé, Apple prévoyant de lancer les nouveaux modèles au quatrième trimestre de 2020. ou au début de 2021 au plus tôt.

Contrairement à la prédiction de Kuo, le rapport d’aujourd’hui affirme que le premier Mac basé sur Arm d’Apple sera un MacBook 12 pouces ultra-léger, nommé « Tonga », qui sera lancé d’ici la fin de 2020. En outre, le rapport indique que la puce A14 La fonctionnalité de la prochaine gamme d’iPhone 12 d’Apple porte le nom de code «Sicilian».