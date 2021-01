Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apple, le géant de la technologie et propriétaire de l’écosystème iOS, a supprimé plus de 39 000 jeux mobiles de l’App Store chinois. En effet, ce sont des produits qui ne peuvent pas être vendus en Chine en raison du manque d’autorisation du gouvernement.

Selon les informations de ., le soir du Nouvel An, Apple a supprimé 46 000 applications de la version chinoise de l’App Store. Parmi ceux-ci, environ 39 000 étaient des jeux mobiles qui n’étaient pas autorisés à être proposés en Chine.

On estime que seuls 74 des 1500 jeux payants les plus populaires ont réussi à survivre. Il est à noter que des titres comme Assassin’s Creed Identity et NBA 2K20 ont été concernés par cette mesure et ne peuvent plus être téléchargés dans ce pays.

Pourquoi les jeux ont-ils été supprimés de l’App Store chinois?

Comme nous l’avons brièvement mentionné, les jeux rappelés n’avaient tout simplement pas la permission d’être vendus en Chine. N’oubliez pas que c’est un pays avec des réglementations sévères pour les jeux qui signifient que seuls les produits autorisés peuvent être distribués dans ce pays.

Depuis 2016, il existe une loi qui indique que tous les jeux payants ou ceux qui proposent des microtransactions doivent être approuvés par le gouvernement chinois. C’est quelque chose qui a depuis été respecté dans Android; cependant, des failles juridiques avaient été exploitées dans iOS pour permettre ces versions.

Cela dit, les développeurs avaient jusqu’au 31 juillet 2020 pour obtenir une licence leur permettant de publier leurs jeux en Chine. Beaucoup ne l’ont pas fait et c’est pourquoi Apple a dû lancer la purge.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Avez-vous imaginé que quelque chose comme ça se produirait? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à l’industrie du jeu vidéo en Chine.