Apple teste déjà le nouvel avis de confidentialité

De manière inattendue et quelque peu silencieuse, Apple a déjà commencé à tester la nouvelle fonctionnalité controversée Avec lequel iOS permettra aux utilisateurs de protéger leur vie privée contre les applications. Et je dis qu’elle est controversée non pas parce qu’elle a été mal accueillie par les utilisateurs, mais à cause de la réaction plus que coléreuse de Facebook, qui pour défendre ses intérêts a choisi de critiquer la mesure en disant qu’elle viole les intérêts des petites entreprises.

Nous avons déjà longuement parlé de la campagne Facebook, ainsi que des réactions qu’elle a suscitées, aussi bien dans des entités comme l’Electronic Frontier Foundation, que parmi ses propres employés. Rien ne semble avoir dissuadé le réseau social de continuer à arborer le drapeau des petites entreprises prétendument touchées mais, Heureusement, il semble qu’Apple n’envisage pas de revenir sur ses plans.

Maintenant bien, jusqu’à présent nous ne savions pas quand ils prévoyaient à Cupertino de lancer cette nouvelle fonction qui, en bref, consiste en ce que les applications iOS doivent demander à l’utilisateur la permission de les suivre à travers d’autres applications, une pratique assez courante et qui, en ajoutant beaucoup d’informations provenant de diverses sources, permet aux entreprises de compléter des profils extrêmement complets et riches dans les détails de chaque utilisateur.

Avec cette mesure Apple n’a pas l’intention d’empêcher les entreprises de continuer à collecter des informations en utilisant cette technique, mais elle met comme condition pour cela que les utilisateurs soient informés et qu’ils l’autorisent explicitement. C’est-à-dire qu’à moins que l’utilisateur ne confirme son accord, les entreprises ne pourront pas continuer à agir de cette manière. La mesure adoptée par Apple est une défense du consentement éclairé, tandis que Facebook défend le modèle dans lequel l’utilisateur doit indiquer explicitement qu’il ne veut pas être la cible d’une surveillance.

Comme je l’ai déjà dit, nous ne savions jusqu’à présent pas quand cette fonction de confidentialité iOS arriverait, mais il semble qu’Apple ne veuille pas y aller doucement, au point que l’on peut lire dans MacRumors que les tests ont déjà commencé. Les premières informations indiquent que la fonction a été vue dans la version bêta d’iOS 14.4, mais il y a aussi des utilisateurs d’iOS 14.3 qui prétendent avoir reçu la notification et qu’ils ont pu choisir d’autoriser ou non la surveillance.

Ainsi, sur ce premier déploiement, on comprend qu’en phase de test et de portée limitée, il nous indique qu’Apple ne souhaite pas retarder la mise en œuvre de cet avis de sécurité, donc il deviendra probablement universel dans environ un mois, avec la sortie d’iOS 14.4. Ce serait un grand pas après, depuis l’arrivée d’iOS 14.3, les applications doivent afficher dans l’App Store les informations utilisateur qu’elles utilisent à des fins de suivi.