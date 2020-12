La recharge sans fil est l’une des nouveautés des mobiles haut de gamme. Il n’est toujours pas aussi puissant que le câble traditionnel, mais c’est un fait qu’il est plus confortable. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est complètement infaillible comme nous l’avons vu dans certains modèles tels que C’est le cas de la charge intermittente de l’iPhone 12.

La solution au chargement sans fil

Il y a quelques jours, nous parlions de l’arrivée du nouveau MagSafe. The Bitten Apple a fait de son mieux pour innover et faire de la station de charge tant promise une réalité cette année. Ils y sont parvenus grâce à l’arrivée de certains supports qui doivent être connectés à la lumière, mais grâce à son support magnétique, il maintient la connexion avec le téléphone et l’envoi constant d’énergie au terminal.

Cependant, dans certains cas, le système ne fonctionne pas comme prévu et des erreurs sont apparues dans lesquelles le La charge sans fil de l’iPhone 12 était intermittente. Comme lu sur ., il y a des utilisateurs qui ont parlé avec l’entreprise pour connaître l’état du problème et savoir s’il existe une solution. La firme a parlé et a recueilli toutes les plaintes des utilisateurs et tous ont reçu la réponse «nous y travaillons».

Le fait est que tout vient en raison de l’utilisation de chargeurs Qi et de nombreux utilisateurs ont essayé différents types et dans tous les cas ont obtenu un résultat nul. C’est pour cette raison que le problème ne réside pas dans les chargeurs mais dans le système d’exploitation Apple. L’entreprise devra donc publier le plus tôt possible une mise à jour qui aidera l’appareil à reconnaître rapidement le connecteur et à le maintenir au fil du temps.

Quelques solutions temporaires au chargement intermittent

Certains des utilisateurs concernés par charge intermittente de l’iPhone 12 ont trouvé une solution au problème. Cependant, ce n’est pas définitif et il appartient à la pomme mordue de mettre un patch pour mettre à jour le système et le réparer. Le correctif à domicile consiste à redémarrer le téléphone et à attendre que la charge atteigne le maximum possible jusqu’à ce que le problème réapparaisse. Ce n’est pas un gros problème, il est donc recommandé d’utiliser la méthode traditionnelle du câble.