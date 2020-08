AirPower continue de vivre malgré toutes les probabilités.

Selon Bloomberg, Apple n’a pas abandonné au moins une version d’AirPower, malgré l’annulation du projet en 2019. Inclus dans un rapport sur une technologie concurrente développée par Aira et Nomad, la Base Station Pro, Bloomberg a mentionné qu’Apple est en train de développer une version « moins ambitieuse » d’AirPower.

Plus d’un an après la disparition d’AirPower, Apple développe un chargeur sans fil moins ambitieux pour l’iPhone. Mais alors que le géant de la Silicon Valley travaille sur ce produit, Aira Inc., une startup basée à Chandler, en Arizona, déploie cette semaine une technologie appelée FreePower qui vise à tenir la promesse originale d’AirPower et fonctionne pour les appareils de différents fabricants. , y compris ceux de Google et Samsung Electronics Co. – pas seulement Apple.