Apple TV +, le service de streaming vidéo de la société californienne, intégrerait bientôt le contenu dans la réalité augmentée. Avec cette décision, la société technologique de Cupertino chercherait à accroître l’attrait de sa plate-forme la plus ambitieuse.

En plus du contenu en réalité augmentée, Apple lancerait également des lunettes dédiées

C’est ce que révèle Bloomberg, citant des sources proches des projets de l’entreprise. Dans ces productions, une partie du contenu serait affichée sur l’iPad ou l’iPhone de l’utilisateur, s’intégrant également à l’environnement dans lequel il se trouve. Des qualités qui serviraient de contenu supplémentaire pour les séries et les films de la maison et qui bénéficieraient vraisemblablement du capteur LiDAR inclus dans le dernier iPad Pro. Ceci, sauf surprise, atteindrait également la prochaine génération de smartphone de la marque.

L’intégration de la réalité augmentée dans Apple TV + aurait été initialement prévue pour cette année, mais les conséquences dérivées du coronavirus obligeront l’entreprise à reporter son lancement à 2021. D’ici 2022, la firme lancerait également des lunettes qui serviraient de complément, ainsi que pour les jeux vidéo et les réunions virtuelles.

Apple TV +: beaucoup d’investissements à venir

Apple TV + est rapidement devenue la plateforme à laquelle la société dirigée par Tim Cook consacre plus de ressources pour la voir grandir. Ainsi, ces derniers mois, ils ont vu contrats millionnaires avec des personnalités pertinentes du secteur audiovisuel, comme Martin Scorsese, Tom Hanks ou Will Smith. De plus, son catalogue initial présentait déjà de grands noms du spectre cinématographique, tels que Steven Spielberg.

L’amélioration de la plate-forme par l’inclusion de la réalité virtuelle, un aspect qui gagne de plus en plus en présence dans le catalogue de produits Apple, n’est qu’un autre moyen de réaliser augmenter la base d’abonnés nécessaire pour rentabiliser le service. Une tâche que l’entreprise cherchera également à travers la prochaine présentation d’Apple One, une option permettant d’unifier plusieurs de ses services sous un seul abonnement.

Pour le moment, les chiffres semblent bien inférieurs à ceux présentés par leurs concurrents les plus directs. Selon les derniers chiffres non officiellement pris en compte, 10 millions de personnes seraient abonnés à la plateforme, et seulement la moitié l’utiliserait de manière récurrente.

