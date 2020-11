Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 10h45

Les consoles de jeux vidéo sont devenues un centre de divertissement polyvalent. En plus de pouvoir profiter de Yakuza: Like a Dragon and Gears Tactics dans Xbox Série X | S le 10 novembre prochain Nous pouvons également profiter de diverses plates-formes de streaming telles que Apple TV, Disney +, Netflix et bien d’autres dès le premier jour..

Aujourd’hui, Will Tuttle, rédacteur en chef de Xbox Wire, a révélé la liste complète des plates-formes de streaming disponibles sur Xbox Series X | S à compter du 10 novembre. De même, il a été confirmé que Netflix, Disney + et Vudu prendront en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. Voici la liste des services confirmés jusqu’à présent:

-Netflix

-Disney +

-HBO Max

-Spotify

-Youtube

-Télévision YouTube

-Amazon Prime Vidéo

-Funimation

-Hulu

-NBC Paon

-Vaudou

-FandangoMaintenant

-Tic

-Sky Go

-NOW TV

-Sky Ticket

N’oubliez pas que certaines de ces plates-formes ne sont pas disponibles au Mexique. D’un autre côté, Funimation et Disney + arriveront dans notre région jusqu’à la fin de l’année. Dans des sujets connexes, la Xbox Series X | S aura un grand événement de lancement en ligne. De même, Xbox réfléchit déjà à la rétrocompatibilité dans sept ans.

