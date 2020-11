Un jour avant le lancement de PlayStation 5, Sony autorise déjà le téléchargement de l’application depuis Apple TV sur le PlayStation Store. Cela offre non seulement du contenu original d’Apple TV Plus, mais également du contenu tiers grâce aux accords pertinents.

Les utilisateurs qui ont en leur possession la PlayStation 4 ou la nouvelle génération de Playstation 5 dans les prochains jours, ils auront la possibilité de profiter du contenu Apple Plus depuis leur console avec un forfait mensuel de 4,99 euros par mois. Bien sûr, si vous avez une promotion en cours, vous pouvez en profiter jusqu’à la fin du trimestre.

À partir du 12 novembre, Sony lancera la PS5 aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud. Le reste des pays devra attendre le 19 novembre prochain.

Apple TV continue de se développer

L’une des mesures les plus intelligentes qu’Apple a prises avec son service de contenu à la demande est de l’offrir sur autant d’appareils que possible sans avoir besoin d’être des clients Apple. Grâce à cela, l’expansion de Apple TV Plus il est encore plus élevé, tout comme le nombre d’abonnés.

Apple a conclu un accord avec plusieurs fabricants pour intégrer son application de contenu dans les téléviseurs dotés de systèmes d’exploitation propriétaires et dans le Android TV. L’une des premières marques à proposer exclusivement Apple TV a été Samsung, coïncidant avec le lancement d’un nouveau modèle.

Grâce à ce type d’accord, la publicité se fait pratiquement par elle-même et davantage d’utilisateurs peuvent découvrir le service de streaming Cupertino, dans lequel les séries et les films originaux sont très bien accueillis par la critique spécialisée et, bien sûr, par les utilisateurs. qui veulent profiter d’un bon contenu.

Microsoft propose également l’application sur sa console Xbox Series X et S.

Ce n’est pas la première console à proposer l’application Apple TV au sein de son système. Il y a des jours, Microsoft fait de même via son magasin d’applications. Coïncidant également avec le lancement de la nouvelle génération de consoles Xbox Series X et Series S.

Toutes les consoles de nouvelle génération disposent donc de l’application Apple TV pour profiter du contenu produit par Apple directement sur notre console préférée.

L’article Apple TV est maintenant disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 a été publié dans Hypertext.