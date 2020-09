Apple a mis à jour aujourd’hui la page d’accueil de son site Web pour promouvoir Apple TV + et les distinctions que le service a méritées la première année avec son contenu original. La fonctionnalité vante également « Et nous ne faisons que commencer. »

Apple.com a été mis à jour aujourd’hui avec une actualisation complète de la page d’accueil axée uniquement sur Apple TV +. La page de destination supérieure d’Apple présente désormais le logo Apple TV + suivi de « 18 nominations aux Emmy Awards » suivi de « Et nous ne faisons que commencer. »

Faire défiler vers le bas révèle le contenu original qui a valu les nominations aux Emmy, notamment The Morning Show avec huit nominations, Defending Jacob avec deux et The Beastie Boys Story avec cinq.

En faisant défiler vers le bas, Apple propose plus d’émissions à apprécier comme Central Park, Home et The Elephant Queen et un lien pour regarder Apple TV +.

