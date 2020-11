Il n’y a pas si longtemps diffusion de contenu Ce n’était pas si important pendant notre temps libre, mais maintenant nous avons suffisamment de plates-formes actives pour ne pas savoir à laquelle s’abonner et ne pas pouvoir s’abonner à toutes. Ainsi, la concurrence entre eux est devenue encore plus sanglante, se concentrant plus que jamais sur la production de leur propre contenu sans négliger les fonctionnalités exclusives.

Dans l’un de ces derniers, Apple travaille pour son service Apple TV +. Bloomberg indique que la société prévoit d’aller plus loin en intégrant son service à son iPhone et à son iPad et de leur fournir un supplément. On dirait, Apple veut ajouter du contenu en réalité augmentée qui peut intégrer notre environnement à la série et ainsi rehausser l’expérience visuelle.

Séries et films avec réalité augmentée

Apple ne veut pas que nous nous mettions devant le téléphone ou la tablette et que nous allions jouer, en assistant à l’émission de manière complètement passive. L’entreprise nord-américaine envisage d’utiliser la réalité augmentée pour rendre l’expérience immersive et nous forcer, dans une certaine mesure, à y participer. “en supprimant “certaines parties du contenu et en les” plaçant “à côté de nous, Dans le monde réel.

Pour ce faire, il utilisera la réalité augmentée, dont nous avons vu des exemples à maintes reprises. Contenu projeté sur des scénarios réels préalablement cartographiés par l’appareil, en l’occurrence un iPhone ou un iPad, et qui nous permettent non seulement de les voir mais aussi d’interagir avec eux via notre mobile ou notre tablette.

La réalité augmentée sera un bonus comme des clips vidéo supplémentaires ou des pistes de commentaires du réalisateur

Apple prévoit d’ajouter du contenu en réalité augmentée qui nous permettra, par exemple, d’accéder à des cartes tridimensionnelles de véhicules lunaires pendant que nous jouons à «For All Mankind», en étant capable de projeter ce véhicule sur la surface que nous voulons. Ces pièces de réalité augmentée serait considéré comme un contenu supplémentaire, comme des clips vidéo bonus ou la piste audio des commentaires du réalisateur.

On dirait, cette fonctionnalité arrivera sur Apple TV + l’année prochaine 2021 et il préparera le terrain pour un nouvel appareil dédié et construit autour de la réalité augmentée et virtuelle (peut-être les Apple Glasses) qui devrait arriver sur le marché en 2022. On verra si avec ces améliorations, Apple TV + gagne des places par rapport à ses concurrents, devenir plus fort avec l’investissement plus important dans le contenu Netflix et HBO Max, ou avec un Disney + qui est toujours une menace en raison de la taille de son propriétaire et créateur.

Via | Bloomberg

