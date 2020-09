Apple TV + était ravi de devenir le premier service de streaming à être récompensé au cours de sa première année d’exploitation, et maintenant il peut ajouter un Emmy à la liste. Sur les huit nominations aux Emmy Awards de The Morning Show, Billy Crudup a remporté la victoire en tant qu’acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique.

Apple a mené des campagnes agressives à Hollywood pour essayer d’obtenir l’accréditation de l’industrie. Jusqu’à présent, The Morning Show a fait sa marque avec des nominations aux Golden Globes, une victoire de Critics Choice, une victoire de prix SAG pour la star Jennifer Aniston, et plus encore. En juillet, Apple TV + a également remporté des Daytime Emmys pour sa programmation pour enfants.

Apple TV + a tenté de se démarquer comme un réseau premium de dramatiques prestigieuses et de titres à gros budget. Bien que son catalogue de contenu total reste petit, il semble avoir un impact sur le public et les critiques.

Apple TV + est entré aux Emmy Awards avec 18 nominations au total, une statistique qu’Apple a fièrement présentée sur sa page d’accueil plus tôt ce mois-ci. Bien qu’il ne se soit converti qu’en une seule victoire, il s’agit d’une étape importante. Au moment de la période limite des Emmy, le 31 mai 2020, toute la bibliothèque d’Apple TV + comprenait 26 titres.

Steve Carell et Jennifer Aniston étaient tous deux en lice pour le titre de meilleur acteur / actrice principal, mais ont raté la victoire avec Jeremy Strong de Succession et Zendaya d’Euphoria qui ont récolté ces prix.

The Morning Show n’a pas été nominé pour le prestigieux titre de dramatique exceptionnel des Emmy. Cela a également été remporté par Succession, alors que HBO a dominé la série avec 30 victoires au total hier soir sur 107 nominations.

Apple espère améliorer le succès de ses récompenses l’année prochaine avec une audience croissante, les deuxièmes saisons de sa série phare et une base de contenu plus large à représenter.

À l’origine, The Morning Show saison 2 aurait été diffusé en octobre ou novembre de cette année. Cependant, la pandémie COVID-19 a interrompu la production hollywoodienne en mars et la série n’avait fini de filmer qu’un épisode de sa deuxième saison. La production de la série n’ayant pas encore repris, les fans ne devraient pas s’attendre à voir de nouveaux épisodes de Morning Show avant au moins le printemps 2021.

Les projets TV d’Apple commencent lentement à reprendre le travail. For All Mankind termine actuellement les deux épisodes restants de sa deuxième saison et commencera probablement à diffuser de nouveaux épisodes avant la fin de l’année. Thriller Servant a recommencé à filmer la semaine dernière. Sci-fi See commencera le tournage de sa deuxième saison en octobre. La comédie anachronique Dickinson a terminé sa deuxième saison avant que la pandémie ne frappe et attend une date de sortie. Une poignée de productions britanniques d’Apple étaient de retour sur le plateau au début du mois.

