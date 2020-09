Les actions d’Apple, Inc. ont atteint un niveau record lundi, clôturant la séance de négociation régulière à 129,04 $, en hausse de 4,232 $ (+ 3,39%), sur un fort volume de 225,7 millions d’actions échangées entre les mains. Ce prix donne au fabricant de Mac autrefois assiégé une capitalisation boursière de 2,2 billions de dollars, et intervient alors que $ AAPL a commencé à négocier sa division d’actions 4: 1.

Pour le contexte pour ceux qui suivaient $ AAPL avant la division des actions, la clôture de lundi aurait été de 516,16 $ par action avant la division des actions.

$ AAPL Stock Split signifie rien et un peu quelque chose

Les fractionnements d’actions peuvent prêter à confusion, et la recette secrète pour garder les choses simples est qu’un fractionnement d’actions ne signifie rien et un petit peu quelque chose. Mais surtout rien. Mais permettez-moi de vous expliquer. La division des actions d’Apple 4: 1 plus tôt en août, et le lundi 31 août, était le premier jour où cette division était représentée à la bourse elle-même.

Le fractionnement d’actions 4: 1 signifie que quiconque détenait une action d’AAPL avant le fractionnement possède désormais quatre actions. Dans le même temps, chaque action ne vaut que 25% de ce qu’elle valait avant la scission. Donc, vous avez plus d’actions, mais elles valent essentiellement le même montant en dollars. C’est pourquoi je dis que cela ne veut rien dire.

Dans le même temps, une division d’actions peut rendre une entreprise plus abordable et placer l’investissement dans cette entreprise à la portée d’un plus grand nombre de consommateurs au détail (c’est-à-dire des gens normaux comme vous et moi). À 129 $ par action, 387 $ peuvent vous acheter trois actions d’AAPL – ou moins d’une action à 525 $ par action. Cette barrière intangible à l’entrée a longtemps été considérée comme ayant un effet sur les investisseurs de détail. Mais quand même, posséder n’importe quel montant d’une entreprise – disons 1 000 $ d’AAPL – est toujours propriétaire de 1 000 $ de cette entreprise. Combien de partages

Cela dit, les investisseurs institutionnels jouent un rôle démesuré dans l’achat et la vente d’actions, mais c’est bien que le conseil d’administration d’Apple pense également aux petits investisseurs.

Parmi les autres choses qui changent, citons le bénéfice par action et le dividende d’Apple, qui seront désormais mesurés à 25% de leurs anciens niveaux.

Pourquoi $ AAPL augmente-t-il?

Si la division des actions d’Apple ne signifie rien (principalement), pourquoi les actions de la société augmentent-elles? En tant que société, Apple a jusqu’à présent surmonté avec brio la pandémie de COVID-19, tout comme de nombreuses entreprises technologiques. Cela fait d’Apple un havre de sécurité aux yeux de certains investisseurs, même si d’autres investisseurs lorgnent sur de futurs produits, tels que des lunettes AR et d’autres appareils. Personnellement, je soupçonne qu’il y a aussi un saut de train en marche, car un segment de la classe des investisseurs craint de manquer. 2,2 billions de dollars, c’est après tout beaucoup d’argent.

Cela dit, autant que vaut Apple en tant que société, cela n’a jamais été bien compris par Wall Street, et son ratio cours / bénéfice (P / E) est depuis longtemps en retard par rapport aux autres entreprises. Tout le monde n’est pas convaincu qu’Apple a plus de produits à succès dans sa manche. Pourtant, le P / E d’Apple a grimpé à 37,94, plus de trois fois plus élevé que le 11-12 qu’il avait pendant de nombreuses années.