Te souviens-tu de ces MacBook avec finition noire mate qu’Apple a introduit à la fin des années 2000? Ils étaient une option plus qu’intéressante pour ceux qui voulaient changer de la couleur blanche classique. Cependant, avec l’arrivée des ordinateurs portables en aluminium, cette option a disparu du catalogue de l’entreprise. Mais les espoirs ne sont pas perdus. Ceux de Cupertino travaillent déjà sur une technique alternative pour Vantablack qui pourraient être mis en œuvre dans les futurs produits.

La coloration d’un appareil en aluminium n’est pas une tâche facile. Selon Apple dans l’un de ses brevets, le produit doit être anodiser afin que les particules de peinture adhèrent à la surface. Cependant le résultat est brillant et est loin d’être mat. Si vous avez regardé l’Apple Store, vous saurez que l’option la plus proche dans les tons sombres que vous pouvez acheter est Space Grey, mais pour l’instant, pas de noir sans brillance.

Vantablack: le noir le plus noir

La clé pour obtenir un mat parfait est une surface capable d’absorber la lumière la plus visible. La peinture Vantablack, réalisé avec des nanotubes de carbone microscopiques, parvient à piéger 99,97% des photons, faire disparaître pratiquement les détails à l’œil humain. Cette technologie pourrait être parfaite pour lancer une gamme de produits Apple aux finitions mates. Cependant, l’artiste Anish Kapoor a les droits d’utilisation exclusifs.

Ce n’est pas parce qu’Anish Kapoor détient les droits qu’il est interdit de créer des méthodes alternatives, et c’est précisément ici qu’Apple fait son truc. L’entreprise s’inspire du Vantablock pour créer ses propres techniques et procédures qui lui permettent de donner à sa nouvelle gamme de produits une nouvelle couleur, mais sans perdre la résistance et la durabilité de l’aluminium.

Brevet Apple n ° 20200383224

Selon le brevet Apple, la nouvelle méthode consiste à anodiser la surface métallique, en injectant des particules colorées dans les pores microscopiques du matériau. De plus, une couche peut être ajoutée qui réduit la réflectivité telle que des pics irréguliers afin que le faisceau lumineux rebondisse dans différentes directions et obtienne une finition mate encore plus profonde.

