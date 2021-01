Charger un téléphone mobile avec un ordinateur portable C’est un processus assez simple et c’est le principe sur lequel, par exemple, la recharge inversée de tout téléphone mobile est basée. L’ordinateur portable est celui qui alimente le mobile via son port USB, qu’il l’obtienne à partir de sa batterie interne ou directement à partir du courant.

Cependant, il semblerait qu’Apple veuille pousser ce système un peu plus loin en profitant du design de ses ordinateurs portables MacBook. C’est du moins ce qui ressort d’un nouveau brevet demandé (et approuvé) par les Américains, dans lequel un système de transformer la surface la plus proche de leurs utilisateurs de MacBook en chargeurs sans fil.

Ordinateur portable et chargeur sans fil en un

Réclamations Apple profitez de la surface libre laissée des deux côtés par le pavé tactile de vos ordinateurs portables et qui peut être utilisé pour charger d’autres appareils sans fil. Nous parlons de pouvoir charger n’importe quel appareil Qi, de l’iPhone lui-même à l’Apple Watch ou à la boîte de transport AirPods. Mais étant une charge Qi, tout appareil compatible peut se charger au même endroit.

Tout appareil Qi peut être chargé sans fil avec un MacBook

L’intention d’Apple avec ce brevet est qu’il est possible de voyager, soit en longs trajets, soit en simples transferts, en n’emportant qu’avec soi l’ordinateur portable et son chargeur correspondant. L’ordinateur portable serait utilisé pour charger le mobile, la montre, les écouteurs ou tout autre appareil compatible avec ce type de charges sans fil, et a développé son idée dans un document dans lequel il présente jusqu’à 40 brevets différents pour le même système.

Ce n’est qu’un brevet, Bien sûr, et en tant que tel, nous ne le verrons peut-être jamais mis en œuvre et il ne s’agit que d’un projet de recherche interne prometteur. Mais s’ils voient le jour, les ordinateurs Apple pourraient devenir des bornes de recharge sans fil, de sorte que moins d’appareils puissent être trouvés dans la maison. Ou pour la valise.

Via | PatentlyApple

Partager Apple veut transformer son MacBook en chargeurs sans fil pour iPhone, AirPods, Apple Watch et autres