Apple a résilié aujourd’hui le compte de développeur d’Epic Games.

Cette décision radicale intervient deux semaines après qu’Apple a averti Epic qu’il avait 14 jours pour soumettre une version de Fortnite conforme aux directives de l’App Store d’Apple.

Plus tôt ce mois-ci, Epic Games a activement bafoué les règles de l’App Store d’Apple lorsqu’il a commencé à permettre aux utilisateurs de Fortnite de payer directement les transactions dans l’application et, à son tour, de contourner le système de paiement intégré d’Apple.

Apple et Epic Games sont actuellement impliqués dans un jeu de poulet à enjeux élevés et aucune des deux sociétés n’est prête à cligner des yeux. Plus tôt dans la journée, Apple a tenu sa promesse de résilier le compte développeur d’Epic après que la société ait refusé de mettre à jour Fortnite pour se conformer aux directives de l’App Store d’Apple.

Le différend d’Epic Games avec Apple se prépare depuis un certain temps et peut être attribué à la frustration de l’entreprise face à la réduction de 30% d’Apple sur toutes les transactions dans l’application. Epic Games pense avec véhémence que ce pourcentage est beaucoup trop élevé et souhaite pouvoir facturer directement les utilisateurs pour les micro-transactions. De plus, Epic Games souhaite également qu’Apple la laisse héberger sa propre boutique d’applications dans l’App Store d’Apple. Apple n’est naturellement pas disposé à bouger d’un pouce et a rapidement retiré Fortnite de l’App Store plus tôt ce mois-ci.

Apple, cependant, a décidé de passer au nucléaire en donnant à Epic une fenêtre de deux semaines dans laquelle il pourrait soumettre une version conforme de Fortnite à l’App Store. Apple a déclaré que si Epic ne se conformait pas, son compte de développeur serait résilié. Epic a ignoré l’avertissement d’Apple et, par conséquent, il n’y a plus de jeux Epic sur l’App Store.

Avant l’expiration de la fenêtre de deux semaines aujourd’hui, Epic a tenté d’obtenir une injonction qui aurait empêché Apple de garder Fortnite hors de l’App Store. Cette demande, cependant, n’a pas été accordée par le tribunal, la juge Yvonne Gonzalez Rogers notant que tout dommage qu’Epic Games subit du fait que Fortnite est hors de l’App Store est le résultat direct du choix stratégique d’Epic de rompre son accord existant avec Apple.

La Cour estime qu’en ce qui concerne la requête d’Epic Games concernant ses jeux, y compris Fortnite, Epic Games n’a pas encore démontré un préjudice irréparable. La situation difficile actuelle apparaît de sa propre initiative.

Les courriels passionnés entre les dirigeants de l’entreprise au cours des dernières semaines – dont quelques-uns ont été soulignés ici – suggèrent que cette affaire sera probablement jugée. Pour Apple, cette affaire représente un affront au modèle économique de l’entreprise. Pour Epic, la question est une question de principe.

Avant la date limite d’aujourd’hui, Epic a envoyé hier soir un e-mail aux utilisateurs accusant Apple de la situation actuelle:

Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l ‘«App Store» et a déclaré qu’il mettrait fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. En conséquence, la mise à jour du Chapitre 2 – Saison 4 (v14.00) n’est pas sortie sur iOS et macOS le 27 août. Apple limite la concurrence afin de pouvoir collecter 30% des paiements des consommateurs effectués dans des applications comme Fortnite, augmentant ainsi les prix que vous payez. Epic a baissé les prix grâce à une option de paiement direct, mais Apple bloque Fortnite afin d’empêcher Epic de transmettre les économies des paiements directs aux joueurs. Epic a intenté une action en justice pour mettre fin aux restrictions anticoncurrentielles d’Apple sur les marchés d’appareils mobiles. Les articles sont disponibles pour nos dépôts des 13 août, 17 août et 23 août. En représailles à cette action, Apple a bloqué votre accès aux mises à jour et aux nouvelles installations Fortnite sur tous les appareils iOS.

Il convient de noter que Sony et Microsoft réduisent de 30% toutes les transactions Fortnite des utilisateurs de Playstation et Xbox, ce qui incite certains à qualifier la position d’Epic de quelque peu hypocrite.

Apple a souligné à plusieurs reprises qu’il serait heureux de laisser Epic revenir dans l’App Store s’il supprimait la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de payer Epic directement pour les transactions dans l’application.

«Nous sommes d’accord avec le juge Gonzalez-Rogers sur le fait que“ la manière sensée de procéder ”est pour Epic de se conformer aux directives de l’ «App Store» et de continuer à fonctionner pendant que l’affaire avance », a récemment déclaré Apple. «Si Epic prend les mesures recommandées par le juge, nous accueillerons volontiers Fortnite sur iOS. Nous sommes impatients de présenter notre cas au tribunal en septembre. »

Apple a publié la déclaration suivante à la suite de la suppression du compte développeur d’Epic Games:

Nous sommes déçus d’avoir dû résilier le compte Epic Games sur l ‘«App Store». Nous travaillons avec l’équipe d’Epic Games depuis de nombreuses années sur leurs lancements et leurs sorties. Le tribunal a recommandé qu’Epic se conforme aux directives de l ‘«App Store» pendant que son dossier avance, directives qu’il a suivies au cours de la dernière décennie jusqu’à ce qu’il crée cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils soumettent à plusieurs reprises des mises à jour Fortnite conçues pour enfreindre les directives de l ‘«App Store». Ce n’est pas juste pour tous les autres développeurs sur l ‘«App Store» et met les clients au milieu de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à l’avenir, mais ce n’est malheureusement pas possible aujourd’hui.

