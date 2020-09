Apple a déployé jeudi iOS 14 beta 7 et iPadOS 14 beta 7 pour les développeurs.

Maintenant que les versions bêta publiques sont également en cours de déploiement, tout le monde avec un appareil iOS ou iPadOS peut essayer le nouveau logiciel et toutes les fonctionnalités ajoutées par Apple cet automne.

iOS 14 est une mise à jour massive contenant des centaines de nouvelles fonctionnalités que vous pouvez lire ici – certains points forts incluent des widgets d’écran d’accueil, de nouvelles fonctionnalités d’interface utilisateur compacte, une bibliothèque d’applications avec toutes vos applications installées et l’application Messages repensée.

Apple a publié des mises à jour iOS et iPadOS à un rythme si rapide ces derniers jours, il a été difficile de les suivre toutes. Il y a à peine deux jours, iOS 13.7 a été déployé auprès du public, apportant COVID-19 Exposure Notifications Express sur la plate-forme, ce qui permet aux utilisateurs d’iPhone d’accepter les notifications d’exposition sans avoir à télécharger une application distincte.

Une semaine avant cela, nous avons eu iOS 14 bêta 6, et maintenant cette version bêta est déjà obsolète, car la bêta 7 est désormais disponible pour les développeurs. Sur la base du récent calendrier de sortie d’Apple, une version bêta publique devrait également arriver prochainement. Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque les versions bêta publiques seront déployées afin que tout le monde puisse découvrir les nouvelles fonctionnalités et les correctifs.

De plus amples informations sur les versions bêta d’iOS 14 et d’iPadOS 14 seront publiées prochainement sur le site Web d’Apple.

L’iOS 14 bêta 7 d’Apple est maintenant disponible, aux côtés de la mise à jour logicielle iPad correspondante pour les développeurs, iPadOS 14 bêta 7. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons rassemblé une liste complète ci-dessous. contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez maintenant, installer une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

