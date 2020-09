Après des mois et des mois de rumeurs, le contenu de la keynote Apple 2020 a enfin été clarifié. le premier sentiment que j’ai, après avoir fini de le regarder, c’est qu’il a été l’un des événements Apple les plus «paresseux» depuis des années. Comme nous l’avions anticipé il y a quelques jours, l’événement s’est finalement concentré sur Apple Watch et iPad, sans signes de l’iPhone 12. Le plus proche a été l’annonce d’iOS 14, qui n’a mérité que quelques minutes dans un événement qui parfois, il semblait conçu pour être aussi court que possible.

Ce n’était pas un événement en direct, et il ne prétendait même pas en être un. Au lieu de cela, ils ont opté pour un format édité, avec des sauts entre divers endroits dans lesquels nous avons pu voir certains des responsables de divers domaines de l’entreprise nous parler de détails spécifiques sur les produits et services présentés. Ceci, sans aucun doute, apporte du dynamisme à ce type d’événement, ce qui est apprécié. Cependant, je reste avec le goût dans ma bouche qui, tellement de dynamisme, ça donnait presque le sentiment qu’ils étaient pressés de finir, quelque chose de rare dans une keynote Apple, dans laquelle le temps est toujours mesuré, mais est généralement utilisé plus généreusement.

Mais bon, en fin de compte, l’événement n’est rien de plus qu’un conteneur, et comme cela arrive souvent avec les conteneurs, le plus important est généralement à l’intérieur. Alors Voyons ce qui a été présenté lors de la keynote Apple 2020, ou le discours de retour à l’école, comme je l’appelle habituellement.

Apple Watch Series 6 et WatchOS 7

Le nom avec lequel la keynote Apple 2020 a été identifiée, Time flies, nous a déjà invités à penser que l’objectif de l’événement serait la ponctualité, les horloges et le bon sens pointé. Après l’avoir accueilli, la première nouveauté est arrivée avec la présentation de l’Apple Watch Series 6, la sixième génération de la montre intelligente d’Apple. Un appareil qui reste dans le segment haut de gamme (à partir de 429 euros) et dont la principale nouveauté est le capteur SpO2 attendu qui, au moyen d’un faisceau infrarouge à l’intérieur du caisson, permet un suivi constant de la saturation (volume d’oxygène dans le sang).

Pour avoir cette fonction, l’Apple Watch Series 6 dispose de quatre ensembles de LED et de quatre photodiodes. Il est intégré au nouveau verre arrière de la montre et, selon la société, permet une mesure complète en 15 secondes. De plus, comme nous l’avons indiqué précédemment, il est possible de le configurer pour prendre une collecte de données périodique. L’accès et la gestion des données se font via l’application Blood Oxigen.

Une autre fonction importante de l’Apple Watch liée à la santé est l’électrocardiogramme, et l’intégration de la même chose avec l’oxymétrie est qu’ils aident à l’identification précoce des problèmes possibles cela, détecté tôt, peut être beaucoup moins nocif que si nous attendons qu’ils se manifestent avec d’autres symptômes plus visibles. À cet égard, sans aucun doute, Apple a fait un grand pas en avant avec l’Apple Watch Series 6.

Un autre nouveau capteur inclus dans l’Apple Watch Series 6 est l’altimètre, un outil qui peut être très utile à la fois pour ceux qui pratiquent des sports de montagne et qui veulent garder une trace de leur altitude à tout moment, ainsi que pour les personnes qui peuvent souffrir d’un certain type de problème respiratoire et, par conséquent, doivent faire attention ne pas monter trop haut, pour éviter les risques liés au «mal d’altitude». Selon l’entreprise, il offre un niveau de précision de +/- 30 centimètres.

En ce qui concerne son écran, nous restons dans le Retina Always on de la génération précédente, même si Apple dit que dans cette génération, il peut être 2,5 fois plus lumineux que dans la série 5. Ce qui représente une amélioration très intéressante par rapport aux versions précédentes, et c’est quelque chose que nous devons à WatchOS 7, c’est que Il sera possible d’accéder à certaines fonctions de la montre sans avoir à activer complètement l’écran de la smartwatch.

Comme prévu, de nouvelles sangles ont également été introduites, parmi lesquelles met en évidence la soi-disant Solo Loop, en une seule pièce et sans fermeture, qui dans son concept rappelle un peu ces bracelets souples en plastique et dérivés que l’on peut mettre et enlever simplement en s’étirant un peu. Il sera commercialisé en différentes couleurs et tailles.

Une nouveauté mineure, mais je parie que beaucoup aimeront, c’est que WatchOS 7 apporte de nouvelles sphères (désolé, watchfaces), certains d’entre eux basés sur le contexte et certains d’entre eux… enfin, sur les mémojis Apple populaires. Je n’ai rien à dire à ce sujet …

Il Apple Watch Series 6 avec GPS est disponible à partir de 429 euros, Pendant ce temps, il Apple Watch Series 6 avec GPS et accès au réseau cellulaire peut être acheté à partir de 529 euros. Il est désormais possible de commander et sera disponible à partir du vendredi 18 septembre prochain.

Apple Watch SE

Comme nous l’avons déjà supposé et anticipé, nous avons déjà une version « low cost » de l’Apple Watch, qui se situe, dans le portefeuille actuel, entre la série 6 récemment présentée et la série 3, qui restera encore en vente pendant un certain temps. Enfin, et malgré le fait que nous craignions d’avoir la puce de quatrième génération, Apple a choisi d’intégrer un S5, qui donnera sans aucun doute quelque chose de plus «vie» à cette smartwatch qui, d’ailleurs, partage beaucoup avec la Série 4.

Parmi les améliorations à son égard, il a un écran un peu plus grand, une détection de chute, un moniteur de sommeil, une boussole et un altimètre. Mais le plus intéressant, sans aucun doute, c’est qu’il offre (évidemment) compatibilité avec WatchOS 7 et les futures versions du fonctionnement, quelque chose que nous ne pouvons affirmer aujourd’hui si nous parlons de la série 3. Du mauvais côté, nous voyons Il n’a pas la fonction d’électrocardiogramme et, bien sûr, il n’inclut pas le capteur SpO2.

Il Apple Watch SE avec GPS est disponible à partir de 299 euros, Pendant ce temps, il Apple Watch SE avec GPS et accès au réseau cellulaire peut être acheté à partir de 329 euros. Il est désormais possible de commander et sera disponible à partir du vendredi 18 septembre prochain.

Configuration de la famille

En parlant de la nouvelle Apple Watch et de WatchOS 7, une fonctionnalité très intéressante présentée dans la keynote d’Apple est Family Setup, une fonctionnalité par laquelle il sera possible de configurer plusieurs Apple Watch à gérer depuis un iPhone. De cette manière, ledit administrateur pourra, par exemple, contrôler les actions que leurs enfants peuvent et ne peuvent pas effectuer avec la montre, ainsi qu’en être toujours informé. Un mode de contrôle parental qui permet aux parents de donner à leurs enfants une montre intelligente et, en même temps, d’en contrôler les risques potentiels.

Aussi Cela peut être très utile si nous avons des personnes âgées à notre charge, et nous avons besoin d’un certain contrôle sur eux. Par exemple, avec le capteur de chute, nous pouvons savoir s’ils ont subi un accident domestique immédiatement et, de cette manière, agir sur le moment, pour éviter de plus grands maux.

ipad air

L’autre grande star de la keynote d’Apple, avec l’Apple Watch Series 6, a sans aucun doute été le nouvel iPad Air. Et avec les nouveautés qui lui sont présentées, on comprend que ceux du bloc ont voulu lui donner beaucoup de visibilité. Et est-ce que On peut dire que, même sans l’atteindre, il s’approche de l’iPad Pro pour pouvoir le tweeter.

La chose la plus frappante, sans aucun doute, est son nouveau processeur, un Apple A14 Bionic (qui devrait également être la puce de l’iPhone 12) avec laquelle L’iPad passe à cinq nanomètres, une échelle qui permet à la puce d’intégrer 11,8 milliards de transistors capable, selon l’entreprise, d’effectuer jusqu’à 11 billions d’opérations par seconde. Il intègre six cœurs (deux de haute performance et quatre autres de performance moyenne et de consommation optimisée). De son côté, le GPU possède quatre cœurs et les deux puces, ensemble, permettent une amélioration des performances de 40%, selon celles de Cupertino.

Ce qui a été clairement indiqué dans le discours d’ouverture d’Apple d’aujourd’hui, c’est que la société attache de plus en plus d’importance à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle. Fruit de celui-ci, ont également apporté des modifications au Neural Engine, les intégrés responsables des tâches liées à ce type d’activité sur leurs appareils. La nouvelle version de l’iPad Air dispose de 16 cœurs, qui seront utilisés par toutes les applications qui, développées à cet effet, utilisent des fonctions basées sur l’apprentissage automatique.

Et voici maintenant l’une des grandes surprises de la keynote Apple d’aujourd’hui, qui représente la rupture avec un modèle propriétaire qui accompagne les appareils Apple depuis l’époque de l’iPod: le nouvel iPad Air abandonne le connecteur Lightning, laissant place à un USB-C plus que prévu. Difficile à croire, non? Eh bien, c’est le cas, et il offrira un taux de transfert allant jusqu’à 5 Gbps et un support de charge rapide allant jusqu’à 20 W.

Il y a également des modifications à l’écran, qui est maintenant un IPS rétine liquide de 10,9 pouces avec rétroéclairage LED, conception bord à bord et avec un Résolution de 2360 x 1640 pixels à 264 pixels par pouce. Sa réflectivité continue de diminuer depuis les premières versions de la tablette Apple, et dans cette nouvelle génération de l’iPad Air c’est, selon le constructeur, 1,8%, ce qui ajouté à sa luminosité, qui peut atteindre 500 nits, facilite sa utiliser dans des environnements lumineux et extérieurs.

Il change également la position du capteur TouchID, qui s’intègre dans le bouton sur le bord supérieur. À ce stade, oui, je reconnais que Cela a attiré mon attention sur le fait qu’Apple continue de garder TouchID sur l’iPad Air, au lieu d’opter pour FaceID, qui est présent dans l’iPhone depuis tant de générations. Oui, ils ont apporté des améliorations, oui, à la technologie d’identification des empreintes digitales, qui utilise désormais également un verre de protection à base de saphir.

Il y a aussi une évolution dans les caméras intégrées. Concernant le principal, celui situé à l’arrière, on retrouve un capteur 12 MP et une ouverture f / 1.8, qui facilite la prise d’images dans des environnements faiblement éclairés et qui, grâce à sa résolution, permet d’enregistrer des vidéos en définition 4K à 60 images par seconde de manière fluide. Concernant le front, on se retrouve un capteur 7 MP f / 2.2 capable de capturer une vidéo 1080p à 60 FPS.

Le nouvel iPad Air sera disponible à partir d’octobre, dans des versions avec 64 et 256 gigaoctets de capacité, avec des prix à partir de 649 euros pour la version WiFi et 789 euros pour la version WiFi + LTE.

iPad (8e génération)

Par rapport à l’iPad Air, les nouveautés de la huitième génération d’iPad sont assez terne, car dans ce cas on ne parle pas d’un saut évolutif, mais plutôt d’un renouveau pour rester sous les projecteurs. Je dirais presque que la seule chose remarquable est l’évolution de son processeur, qui maintenant c’est un Apple A12 Bionic, qui intègre pour la première fois Neural Engine dans cette ligne d’iPad. Apple parle d’améliorations des performances allant jusqu’à doubler par rapport au PC Windows le plus vendu et 40% par rapport à son prédécesseur.

L’iPad de huitième génération sera disponible à partir du vendredi 18 septembre prochain, dans des versions avec 32 et 128 gigaoctets de capacité, avec des prix à partir de 379 euros pour la version WiFi et 519 euros pour la version WiFi + LTE.

Apple un

Quelque chose dont nous parlons depuis des mois, et que nous pensions même avoir pu voir le jour dans le dernier WWCD, mais qui est maintenant arrivé dans la keynote d’Apple en septembre, est la création de une offre unifiée sur Apple One pour accéder à divers services en ligne Apple. Quelque chose que, je l’avoue, j’attends depuis des mois et je suis très heureux qu’il voit enfin le jour.

Annoncé pour l’automne, sans date fixe et, oui, sans préciser dans quelles géographies il sera disponible, il proposera trois modèles d’abonnement:

Individuel: accès pour une personne seule à Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et iCloud avec 50 Go capacité. Son prix sera 14,95 euros mensuel.

Famille: similaire à la précédente, mais au lieu d’être pour une seule personne, elle offrira accès partagé à tous les services pour tous les membres du groupe familial, en plus de 200 gigaoctets de stockage pour chacun d’eux. Son prix sera 19,95 euros par mois.

Premium: il sera initialement disponible dans quelques zones géographiques, y compris ni l’Espagne ni l’Amérique latine. Comprend le même que le précédent, mais aussi l’accès à Apple News + et Apple Fitness +, un service également présenté aujourd’hui et conçu pour les utilisateurs d’Apple Watch, qui pourront accéder aux programmes et routines de formation. De plus, il offre également 2 téraoctets de stockage dans iCloud et aura un coût mensuel de 29,95 $.

iOS 14, iPadOS 14 et TvOS 14

Presque sur la pointe des pieds, en deux minutes et en clôturant le keynote d’Apple, la société a annoncé la disponibilité, à partir de demain, des nouvelles versions des systèmes d’exploitation iOS 14, iPadOS 14 et TvOS 14. Il en a probablement été une l’un des moments les plus étranges de toute la présentation, car contrairement à d’autres occasions, dans lesquelles iOS a généralement un certain rôle dans la keynote d’Apple, le hoy cela ressemblait presque à une simple procédure administrative. Nous devrons attendre la présentation de l’iPhone 12 pour que, espérons-le, ils aient l’air un peu plus.

Informations / images: Apple