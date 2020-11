Prenez l’une de ces smartwatches à prix réduit. Ils peuvent être le meilleur compagnon pour votre smartphone.

le Vendredi noir Il a lieu demain et c’est peut-être le moment idéal pour acheter ce que vous attendez depuis si longtemps. Par exemple, un Montre intelligente.

Nous vous apportons une sélection avec 5 montres intelligentes qui auront fière allure à votre poignet. Trouvez le compagnon idéal pour votre smartphone, et à un bon prix.

Huawei Watch GT2 Sport: la première chose qui attirera votre attention est son écran coloré, il a un panneau AMOLED de 1,39 pouces ce qui promet un taux de réponse rapide et précis. Incorpore 15 modes d’entraînement différent, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs niveaux pour trouver celui qui vous convient le mieux. Savoir plus: Huawei Watch GT2 SportHuawei Watch GT Sport: le Montre Huawei GT Sport C’est une montre intelligente de sport qui a un facteur différentiel, son design attrayant. Bien sûr, il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un Bluetooth, d’un capteur de pression, d’une boussole et même NFC, Pour ce que vous pouvez l’utiliser pour payer. Savoir plus: Huawei Watch GT Sport

* Apple Watch Series 3: bien qu’un certain temps se soit écoulé depuis son introduction, la montre intelligente d’Apple j’ai encore beaucoup à dire. Il a une très bonne construction et une boîte de 38 millimètre. Si vous voulez en tirer le meilleur parti, bien sûr, vous devrez l’utiliser avec un iPhone.

Savoir plus: Apple Watch série 3 Savoir plus: Samsung Galaxy WatchHuawei Watch Fit: la nouvelle montre de la firme chinoise a un design allongé curieux et beau. Arrive avec un panneau AMOLED 1,64 pouces et une batterie qui promet jusqu’à 10 jours d’autonomie. Savoir plus: Montre Huawei FIT Savoir plus: 7 téléphones encore moins chers le Black Friday de Phone House