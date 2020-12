Les meilleurs prix sont sur AliExpress, trouver le cadeau parfait n’a jamais été aussi simple.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Nous avons plongé entre Offres de Noël AliExpress pour vous aider à choisir un bon cadeau. La plate-forme de commerce électronique AliExpress dispose d’un immense catalogue dans lequel vous pouvez trouver tout, bien sûr, également la meilleure technologie.

Voici quelques-unes des meilleures remises technologiques que vous trouverez sur AliExpress. Des montres intelligentes, comme le Montre Samsung Galaxy et le nouveau Apple Watch SE, aux haut-parleurs portables qui vous permettent de toujours emmener la fête avec vous.

Les offres AliExpress Plaza les plus portables

LG XBOOM Go: Caractéristiques des haut-parleurs portables de LG LED qui s’allumera pendant la lecture de la musique. Il est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri, vous pouvez donc faire toutes sortes de demandes. Sa taille le rend vraiment confortable, vous pouvez emporter la musique partout où vous allez. Pour obtenir le meilleur prix, vous devez appliquer le coupon ALIXMAS4.Philips TAUH202: dans ce cas, nous parlons de casques sans fil que tu peux connecter via bluetooth à vos appareils. Peu importe que vous soyez sous Android ou iOS, les deux systèmes sont compatibles. Ils sont pliables pour que vous puissiez les ranger sans problème et ils promettent jusqu’à 15 heures de musique sur une seule charge. Si vous souhaitez obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon ALIXMAS4.

Clip JBL 3: Le petit haut-parleur de JBL arrive couleurs variées et frappantes. Vous aurez la possibilité de le connecter à n’importe lequel de vos appareils via Bluetooth et profitez de la musique sans fil. Son nom n’a pas été choisi à la légère, incorpore un crochet qui vous permettra de le porter suspendu, comme s’il s’agissait d’un clip. Pour obtenir le meilleur prix, vous devez appliquer le coupon ALIXMAS4.Google Nest Mini– L’enceinte intelligente des Nord-Américains, que nous avons pu revoir il y a quelque temps, arrive avec un design minimaliste qui a fière allure dans tous les coins. Il a bonne qualité sonore et Assistant Google, qui sera toujours prêt à vous aider. Si vous souhaitez obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon ALIXMAS4.

JBL TUNE 750BTNC: vous pouvez connecter ces casques sans fil à l’un de vos appareils sans problème. Intégrer annulation active du bruit, vous serez donc totalement isolé de l’extérieur pendant que vous écoutez votre musique préférée. Avec une seule charge, ils promettent jusqu’à 15 heures de musique. Si vous souhaitez obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon ALIXMAS8.Samsung Galaxy Fit 2: a un corps léger et un design attrayant. Il offre des fonctionnalités de suivi avancées, telles que la possibilité de détecter et de suivre automatiquement jusqu’à cinq activités différentes. Il vous informera de la calories brûlées, la distance parcourue, la fréquence cardiaque et résistera à l’eau et à la sueur. Le coupon ALIXMAS4 Cela vous aidera à obtenir le meilleur prix.Fitbit Charge 4: nous sommes face à un bracelet de sport qui a un petit écran tactile OLED. C’est simple, mais sera en mesure d’accomplir les tâches les plus importantes, comme le suivi de votre activité physique, votre consommation de calories et votre fréquence cardiaque, ainsi que la surveillance du sommeil. Si vous souhaitez obtenir le meilleur prix, il vous suffit d’appliquer le coupon ALIXMAS10.Fitbit Versa 3: La montre Fitbit arrive avec un joli design et un écran OLED. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, également avec Wi-Fi, microphone et même NFC. Grâce à cette dernière fonctionnalité, vous pouvez payer avec. De plus, cette nouvelle version est compatible avec Assistant Google. Pour obtenir le meilleur prix, vous devez appliquer le coupon ALIXMAS20.Montre Samsung Galaxy 46 mm: La smartwatch de Samsung, que nous avons examinée il y a quelque temps, est complète et est livrée avec un joli design traditionnel. Il vit grâce à Tizen, le système d’exploitation créé par Samsung lui-même. Le coupon ALIXMAS20 Cela vous aidera à obtenir le meilleur prix.

Apple Watch SE 40 mm: La nouvelle smartwatch d’Apple est proposée à un prix plus serré, mais offre toujours des fonctionnalités à la hauteur des meilleurs. Une excellente construction, un très bon écran et une intégration avec l’iPhone qui fait la différence. Avec le coupon ALIXMAS30 vous pouvez obtenir 30 euros de réduction.

Meilleurs coupons AliExpress

Si tu veux profiter les meilleures remises sur toutes sortes de produitsle mieux que vous puissiez faire est de noter ces coupons proposé par AliExpress. Il a une grande variété et ils peuvent vous aider à gagner une remise supplémentaire.

ALIXMAS3: remise de 3 euros sur les achats supérieurs à 15 euros.ALIXMAS4: réduction de 4 euros sur les achats supérieurs à 27 euros.ALIXMAS6: réduction de 6 euros sur les achats supérieurs à 47 euros.ALIXMAS8: remise de 8 euros sur les achats supérieurs à 70 euros.ALIXMAS10: 10 euros de réduction sur les achats supérieurs à 95 euros.ALIXMAS15: remise de 15 euros sur les achats supérieurs à 139 euros.ALIXMAS20: remise de 20 euros sur les achats supérieurs à 169 euros.ALIXMAS30: 30 euros de réduction sur les achats supérieurs à 279 euros.ALIXMAS50: réduction de 50 euros sur les achats supérieurs à 399 euros.ALIXMAS70: réduction de 70 euros sur les achats supérieurs à 599 euros.