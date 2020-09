En un peu plus de 60 minutes, Apple a annoncé aujourd’hui deux nouveaux modèles d’Apple Watch, deux nouveaux iPad et des détails sur ses dernières versions de logiciels et de services. Lisez la suite pour un récapitulatif complet de tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement de septembre aujourd’hui.

Apple Watch série 6

Apple a lancé les choses aujourd’hui avec l’introduction de l’Apple Watch Series 6. Comme les rapports l’avaient suggéré, l’une des principales fonctionnalités ici est l’ajout d’une nouvelle fonction d’oxygène sanguin. Sur l’Apple Watch elle-même, il existe un nouveau capteur d’oxygène sanguin, qui fonctionne via une nouvelle application Blood Oxygen dans watchOS 7.

Apple explique que la saturation en oxygène représente le pourcentage d’oxygène transporté par les globules rouges des poumons vers le reste du corps et indique à quel point ce sang oxygéné est délivré dans tout le corps. Grâce à l’application Blood Oxygen, vous pouvez obtenir une lecture en seulement 15 secondes avec l’Apple Watch Series 6.

En termes de performances, l’Apple Watch Series 6 est alimentée par le tout dernier processeur S6 d’Apple, qui est jusqu’à 20% plus rapide que la Series 5. Apple affirme que l’Apple Watch Series 6 offre la même autonomie de 18 heures qu’auparavant. Il comprend également la puce U1 et les antennes Ultra Wideband pour des fonctionnalités telles que CarKeys. Et même si la durée de vie de la batterie est la même, Apple affirme que la série 6 se charge 20% plus rapidement que la série 5 et que le suivi de l’entraînement est moins intensif pour des choses comme les courses en intérieur et en extérieur.

L’Apple Watch Series 6 présente le même design général que la Series 5, mais l’écran toujours allumé est jusqu’à 2,5 fois plus lumineux que la Series 5. L’Apple Watch Series 6 est également disponible dans une nouvelle couleur bleue ainsi qu’un PRODUIT Option (ROUGE). Le modèle en céramique qui était disponible avec la série 5 a également été abandonné.

La nouvelle Apple Watch Series 6 est disponible à la commande aujourd’hui à partir de 399 $. Les premières commandes arriveront dès vendredi, mais certains modèles sont déjà retardés jusqu’en octobre et novembre.

Apple Watch SE

La prochaine étape est la nouvelle Apple Watch SE. Cela constitue une option moins coûteuse pour les acheteurs d’Apple Watch, au prix de 279 $.

L’Apple Watch SE présente le même design physique que les séries 4, 5 et 6. Elle est alimentée par le processeur S5 d’Apple, qui, selon Apple, est jusqu’à deux fois plus rapide que l’Apple Watch Series 3.

L’Apple Watch SE ne dispose pas d’un écran toujours allumé, ni ne prend en charge les fonctionnalités ECG ou d’oxygène sanguin, mais il existe une prise en charge de la détection des chutes et du SOS d’urgence. Les autres caractéristiques comprennent un altimètre toujours allumé, une boussole intégrée, le dernier haut-parleur et microphone, qui sont optimisés pour une meilleure qualité sonore pour les appels téléphoniques, Siri et talkie-walkie, 1 avec Bluetooth 5.0.

L’Apple Watch SE est disponible à la commande aujourd’hui à partir de 279 $. Les premières commandes arrivent le vendredi. Si vous voulez le cellulaire, l’Apple Watch SE avec cellulaire commence à 329 $. Fait intéressant, la série 3 est toujours disponible dans la gamme Apple pour 199 $. Cela signifie que la gamme Apple Watch commence à 199 $ pour la série 3, 279 $ pour l’Apple Watch SE et 399 $ pour l’Apple Watch Series 5.

Apple Fitness +

Apple a continué de se concentrer sur l’Apple Watch et le fitness avec l’introduction de son dernier service d’abonnement, Apple Fitness +. Conçu pour rivaliser avec Peloton, Apple Fitness + s’intégrera à l’Apple Watch et à l’application Fitness sur l’iPhone. Fitness + coûte 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an.

Les utilisateurs peuvent regarder des cours de fitness hébergés par Apple, avec des mesures d’entraînement de santé affichées en haut de la vidéo, synchronisées à partir d’Apple Watch. Les données peuvent ensuite être automatiquement enregistrées dans l’application Santé.

En termes de programmation, Apple Fitness + comprendra des entraînements pour le cyclisme, les tapis de course, le HIIT, l’aviron, la force, le yoga, la danse, les troncs et la récupération. Chaque classe sera définie sur de la musique que vous pouvez facilement localiser via Apple Music sur votre appareil. Apple dit que de nouveaux entraînements seront publiés chaque semaine.

Les cours Apple Fitness + peuvent être visionnés sur iPhone via l’application Fitness ou via une toute nouvelle application fitness sur iPad et Apple TV. Fitness + fera ses débuts avant la fin de l’année. Apple inclura trois mois gratuits d’Apple Fitness + avec de nouveaux achats Apple Watch.

Offre groupée Apple One

Parallèlement à l’introduction d’Apple Fitness +, Apple a également présenté son ensemble de services tant attendu, sous la marque Apple One.

Apple One commence à 15 $ par mois pour Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour les particuliers. La version familiale du plan fonctionnera 20 $ par mois avec 200 Go de stockage.

Pour 30 $ par mois, vous pouvez passer à l’offre groupée Premiere Apple One, qui comprend Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, 2 To de stockage iCloud, Apple News + et Apple Fitness +.

D’après ce qu’Apple a annoncé aujourd’hui, Apple One semble être un bon rapport qualité-prix. Apple affirme que les particuliers peuvent économiser 6 $ par mois, tandis que les familles économisent 8 $ par mois. De plus, le plan Premier coûte 25 $ moins cher que l’achat de tous les services Apple individuellement.

Nous aurons plus de détails sur Apple One au cours des prochaines semaines, Apple indiquant que l’offre groupée sera disponible cet automne.

IPad de 8e génération

Enfin, Apple a conclu l’événement d’aujourd’hui avec une paire d’annonces pour la gamme iPad. Tout d’abord, Apple a détaillé un tout nouvel iPad à 329 $ alimenté par le processeur A12 Bionic, qui est une mise à niveau du processeur A10 de la génération précédente.

Apple affirme que la puce A12 offre plus de deux fois les performances de l’ordinateur portable Windows le plus vendu et des performances plus de 6 fois plus rapides que la tablette Android la plus vendue et 6 fois plus rapides que le Chromebook le plus vendu.

Tout le reste du nouvel iPad de 8e génération est identique, y compris la prise en charge de l’Apple Pencil, la prise en charge du clavier intelligent, un écran Retina de 10,2 pouces et la prise en charge du connecteur intelligent.

L’iPad de 8e génération conserve le même prix que le 7e génération: 329 $ pour la vente générale et 299 $ pour l’éducation. Il est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui, les premières expéditions arrivent le vendredi.

Nouvel iPad Air

La prochaine annonce pour l’iPad aujourd’hui était un tout nouvel iPad Air. Comme les rumeurs l’avaient indiqué, le nouvel iPad Air est une mise à jour massive par rapport à son prédécesseur. Voici une refonte complète qui ressemble beaucoup à l’iPad Pro.

Le nouvel iPad Air dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une large couleur P3, True Tone et un revêtement stratifié. Touch ID est situé dans le bouton d’alimentation, donc au lieu de Face ID, l’authentification biométrique est intégrée directement dans le bouton d’alimentation – c’est la première fois qu’Apple étend Touch ID en dehors du bouton d’accueil.

L’écran 10,9 pouces de l’iPad Air présente une résolution de 2360 × 1640 avec une plastification complète. En termes de performances, l’appareil est alimenté par le tout dernier processeur A14 Bionic d’Apple, ce qui fait de l’iPad Air le premier produit Apple t

Enfin, l’iPad Air est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération et le Magic Keyboard. Le nouvel iPad Air sera disponible le mois prochain à partir de 599 $.

Dates de sortie du logiciel

Enfin, a conclu l’événement d’aujourd’hui par une annonce incroyablement surprenante pour l’avenir de ses plates-formes logicielles. Apple a révélé qu’iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14 seront tous mis à la disposition de tous demain, le 16 septembre. C’était une annonce surprenante, de nombreuses personnes ayant supposé qu’Apple donnerait aux développeurs un préavis d’au moins une semaine.

Quelle a été votre annonce préférée lors de l’événement Apple aujourd’hui? Avez-vous commandé une nouvelle Apple Watch? Envisagez-vous de commander un nouvel iPad? Faites-nous savoir dans les commentaires.

