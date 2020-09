Plus tôt cette semaine, Apple a officiellement ouvert la voie (virtuelle) pour son événement annuel de septembre, invitant les membres de la presse et le public à se connecter à distance le 15 septembre. Lors de l’événement, qui a reçu le slogan «Time Flies», nous nous attendons à nouveau matériel Apple Watch et iPad, détails sur iOS 14, et plus encore.

Poursuivez votre lecture pour rassembler tout ce que vous devez savoir sur l’événement spécial d’Apple en septembre.

Quand a lieu l’événement Apple en septembre?

L’événement spécial d’Apple cette année aura lieu le mardi 15 septembre. Il sera complètement virtuel en raison de la pandémie COVID-19, nous nous attendons donc à une vidéo pré-enregistrée du Steve Jobs Theatre et d’Apple Park.

Vous pourrez diffuser l’événement en direct sur le site Web d’Apple, sur YouTube et via l’application Apple TV. Il débutera à 10 h HP / 13 h ET.

Nouvel iPad Air

L’iPad Air devrait faire l’objet d’une refonte majeure cette année, sur la base de plusieurs rapports différents du mois dernier. Selon une brochure publiée le mois dernier, Apple a développé un iPad Air 4 dramatiquement résigné qui ressemble fortement à l’iPad Pro.

L’iPad Air vu dans ces images présente un affichage bord à bord sans bouton d’accueil, ainsi que des bords plats et une connectivité USB-C. Au lieu de Face ID, ces images suggèrent que le nouvel iPad Air comportera en fait Touch ID intégré au bouton latéral de l’iPad Air.

L’idée d’un bouton latéral Touch ID dans un produit Apple a été suggérée pour la première fois par l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a déclaré que l’iPhone SE Plus 2021 comporterait Touch ID dans le bouton latéral. Si l’on en croit ces images, il semble qu’Apple apportera également la technologie à l’iPad Air.

En supposant que cette dernière fuite soit légitime, cela représenterait une mise à niveau majeure pour l’iPad Air, qui semble plutôt daté par rapport à l’iPad Pro. L’iPad Air se situe entre le modèle de base iPad à 329 $ et les modèles iPad Pro haut de gamme de la gamme de tablettes d’Apple, et lui donner un look plus moderne aiderait à l’éloigner davantage de l’iPad d’entrée de gamme.

Bloomberg a rapporté que le nouvel iPad avec un affichage bord à bord sera l’un des points focaux de l’événement du 15 septembre, nous nous attendons donc à en apprendre un peu plus mardi.

Apple Watch série 6

Outre le nouvel iPad Air, l’événement de septembre devrait également inclure l’annonce de l’Apple Watch Series 6. Comme c’est devenu la norme, les preuves suggèrent que l’Apple Watch de cette année se concentrera fortement sur les nouvelles fonctionnalités de santé.

Le code trouvé dans iOS 14 par . a indiqué qu’Apple Watch ajoutera la détection du niveau d’oxygène dans le sang cette année.

Les niveaux d’oxygène dans le sang entre 95% et 100% sont considérés comme sains; des niveaux d’oxygène dans le sang inférieurs à 80% peuvent entraîner une altération des fonctionnalités du cœur et du cerveau. Le risque d’arrêt respiratoire ou cardiaque est courant après une faible saturation en oxygène dans le sang. Cette fonctionnalité fonctionnerait de la même manière que les fonctionnalités de notification de fréquence cardiaque watchOS existantes. Si l’Apple Watch détecte un taux d’oxygène dans le sang inférieur à un certain seuil, elle déclenchera une notification pour l’utilisateur.

. a également trouvé des preuves dans iOS 14 qu’Apple travaille pour améliorer la fonction d’électrocardiogramme avec l’Apple Watch Series 6. Les Apple Watch Series 4 et 5 donnent actuellement des lectures ECG non concluantes avec des fréquences cardiaques comprises entre 100 et 120 battements par minute. La série Apple Watch supprime cette limitation avec une version mise à niveau de l’application ECG.

L’Apple Watch Series 6 est susceptible de ressembler à l’Apple Watch Series 5. Les rapports indiquent qu’il n’y a pas de changements majeurs en magasin pour le design industriel de l’Apple Watch Series 6 et qu’il suivra le même facteur de forme général que la série 4 et Série 5. Bien sûr, des choses comme de nouvelles finitions, couleurs et bandes sont toujours possibles.

Enfin, l’Apple Watch Series 6 devrait officiellement abandonner la prise en charge de Force Touch. Force Touch permettait aux utilisateurs d’Apple Watch d’appuyer fermement sur l’écran de l’appareil pour accéder à du contenu et à des commandes supplémentaires, comme changer les cadrans de montre ou effacer toutes les notifications.

Dans watchOS 7, Apple a abandonné la fonction Force Touch et Apple Watch Series 6 est susceptible de supprimer également le composant matériel de la fonctionnalité. Ce changement devrait libérer de l’espace à l’intérieur de l’Apple Watch Series 6, mais on ne sait pas comment Apple pourrait utiliser ce nouvel espace ailleurs.

Vous pouvez trouver toutes les dernières rumeurs sur l’Apple Watch Series 6 dans notre guide complet ici.

Remplacement de l’Apple Watch Series 3

Mais les annonces Apple Watch ne devraient pas se terminer avec la série 6. Bloomberg a rapporté la semaine dernière qu’Apple prévoyait une Apple Watch bas de gamme pour cette année. Le rapport explique que l’Apple Watch bas de gamme remplacera l’Apple Watch Series 3, qu’Apple continue de vendre à partir de 199 $.

Les détails sur ce qui sera exactement mis à niveau dans le remplacement de la série 3 ne sont pas clairs. L’Apple Watch Series 3 est alimenté par le processeur S3 d’Apple, donc l’une des hypothèses les plus logiques est que le nouveau modèle intégrera le nouveau processeur S4 ou S5 d’Apple. Des fuites sur Twitter ont indiqué que le remplacement de l’Apple Watch Series 3 présentera un design similaire à celui des Series 4 / Series 5.

De plus, l’Apple Watch Series 3 manque de nombreuses fonctionnalités de santé qui rendent les nouveaux modèles Apple Watch si attrayants. Bien qu’il soit peu probable qu’Apple apporte la fonctionnalité ECG au remplacement bas de gamme de la série 3, cela pourrait absolument ajouter une fonctionnalité de détection de chute.

Indépendamment de ce qu’Apple a en réserve pour le remplacement de l’Apple Watch Series 3, nous devrions en savoir plus lors de l’événement Apple de mardi.

Dates de sortie du logiciel

En dehors des annonces de matériel, Apple offrira probablement des détails supplémentaires sur iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 et tvOS 14 lors de son événement de septembre. Alors qu’Apple a dévoilé ces nouvelles mises à jour à la WWDC en juin, elle aime généralement jeter un autre regard sur les fonctionnalités lors de son événement de septembre.

Cette semaine, Apple a publié iOS 14 bêta 8 pour les développeurs et les utilisateurs bêta publics. Cela pourrait très bien être la dernière version bêta incrémentielle d’iOS 14. L’histoire suggérerait que la version golden master d’iOS 14 sortira après l’événement spécial d’Apple le 15 septembre. À partir de là, nous nous attendrions à une sortie pour le grand public peu de temps après , aux côtés de watchOS 7 et tvOS 14. Apple annoncera probablement la sortie pendant l’événement.

Étant donné que l’iPhone 12 ne sera disponible qu’en octobre au plus tôt. Cela signifie que les nouveaux modèles d’iPhone seront probablement livrés avec quelque chose comme iOS 14.1 prêt à l’emploi.

Quant à macOS 11 Big Sur, Apple conservera probablement cette version pendant un certain temps en octobre ou même en novembre, en fonction de la chronologie du premier Apple Silicon Mac.

Cartes joker

Ensemble de services «Apple One»

On pense qu’Apple travaille sur un ensemble de sa collection croissante de services d’abonnement. Les rapports ont indiqué qu’il y aurait plusieurs niveaux pour les options groupées, y compris un niveau de base avec uniquement Apple TV + et Apple Music, ainsi que d’autres offres groupées premium qui incluent Apple Arcade, Apple News + et le stockage iCloud.

Cette semaine encore, nos collègues de 9to5Google ont découvert des preuves de l’offre d’abonnement «Apple One» dans l’application Apple Music pour Android. Reste à savoir si Apple annonce ou non l’offre groupée Apple One lors de l’événement du 15 septembre ou la sauvegarde pour octobre.

Studio AirPods

Depuis plus d’un an maintenant, des rapports circulent suggérant qu’Apple lancera bientôt sa propre paire d’écouteurs supra-auriculaires. On pense que ceux-ci existent séparément de la marque Beats et offrent des fonctionnalités telles que la détection de la tête et du cou, des paramètres d’égalisation personnalisés, etc.

. a également trouvé des preuves de ce que l’on appelle AirPods Studio dans le code bêta d’iOS 14 qui a fui, y compris des éléments montrant au moins deux options de couleur pour le nouvel accessoire. Quant au prix, les rumeurs suggèrent qu’il coûtera 349 $.

Plus récemment, Bloomberg a annoncé que AirPods Studio pourrait être publié dès cette année. Si Apple cherche à compléter son événement de septembre au-delà des actualités iPad et Apple Watch, AirPods Studio semble être la solution idéale. Des rumeurs ont également suggéré qu’un HomePod moins cher pourrait également être en route.

Lisez tout ce que nous savons à ce jour sur les rumeurs d’AirPods Studio d’Apple dans notre guide complet.

AirTags

En parlant d’accessoires Apple qui font l’objet de rumeurs depuis longtemps, on pense généralement que la société développe ses propres trackers d’objets de type Tile. En juin 2019, . a signalé les actifs dans iOS 13 qui faisaient référence à un type de produit «Tag1,1».

Depuis lors, . a découvert des preuves du nom «AirTags» et des références sont même apparues dans une vidéo publiée par Apple lui-même. Plus récemment, un rapport sur la chaîne d’approvisionnement a indiqué que la production de masse d’AirTags était déjà en cours.

Vous pouvez trouver tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les AirTags dans notre guide complet ici. Nous nous attendions à ce que les AirTags aient lieu au moins un an sur l’iPhone 11, et nous ne les avons toujours pas, donc quiconque se produira ou non pendant l’événement de septembre de cette année est une évidence.

Nouvelle Apple TV

Apple travaillerait également sur une nouvelle Apple TV et une nouvelle télécommande Siri. La preuve d’une nouvelle actualisation du matériel Apple TV circule dans le code iOS depuis un certain temps, et un rapport a récemment indiqué que l’un des changements serait une puce plus rapide pour améliorer les performances de jeu.

En ce qui concerne la nouvelle télécommande Apple TV, Bloomberg a suggéré que l’une des mises à niveau serait la prise en charge de l’application Find My. Cela permettra aux gens de localiser plus facilement une télécommande lorsqu’elle disparaîtra dans la maison. Reste à savoir si d’autres améliorations sont également en réserve pour la télécommande controversée Siri.

Tout comme AirPods Studio, une nouvelle Apple TV serait un excellent fourrage pour l’événement Apple de septembre, mais nous devrons attendre pour savoir si cela finit par être le cas.

Actualités sur le Mac

Enfin, la gamme Mac est presque prête à commencer sa transition vers les processeurs Apple Silicon. Apple a annoncé qu’il publierait son premier Apple Silicon Mac avant la fin de cette année, mais les indicateurs actuels indiquent que la transition Apple Silicon ne sera pas abordée lors de l’événement de septembre.

Mais pas d’iPhone 12…

En rupture avec la tradition, des rapports provenant de diverses sources indiquent que l’iPhone 12 ne sera pas annoncé lors de l’événement Apple de septembre de cette année. L’iPhone 12 a subi des retards en raison de la pandémie COVID-19, et Apple lui-même a confirmé en juillet que les iPhones de cette année arriveraient «quelques semaines» plus tard que la gamme iPhone 11 l’année dernière.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à ce que l’iPhone 12 soit annoncé? À l’heure actuelle, il semble qu’Apple organisera un autre événement spécial en octobre axé sur l’iPhone 12 et peut-être sur le nouveau matériel Mac. En attendant, vous pouvez vous tenir au courant de tout ce que nous savons à ce jour sur les nouveaux iPhones de cette année dans notre guide complet.

Emballer

Même si nous n’attendons aucune nouvelle sur l’iPhone lors de l’événement spécial d’Apple la semaine prochaine, il y a encore beaucoup de choses à être enthousiasmées. Entre les nouveaux modèles d’Apple Watch, un iPad Air repensé, les détails d’iOS 14 et plus encore, il est facile de voir comment cet événement se déroulera séparément de l’annonce de l’iPhone cette année.

. aura une couverture complète en direct de l’événement d’Apple en septembre, alors assurez-vous de vous connecter le mardi 10 septembre à 10 h HP / 13 h. ET pour tout ce que vous devez savoir. Qu’êtes-vous le plus excité de voir cette année? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

