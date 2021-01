Nous proposons une liste d’applications Android qui vous aideront répondre à toute cette liste de souhaits que vous avez faite fin 2020. Applications à faire, rappels, applications Android pour arrêter de fumer … Ils seront très utiles pour rayer toutes les résolutions pour 2021.

Une autre année où vous avez fait une immense liste de résolutions à respecter après que la précédente soit passée sans avoir rayé celles que vous aviez en suspens? Ne parlez plus: le moment est venu de concrétiser tous ces souhaits qui finiront par améliorer votre vie, ainsi que la vie de ceux qui vous entourent. Aussi impossible que cela puisse paraître, le bonheur n’est qu’à une application. Ou plusieurs.

Applications pour surveiller les résolutions 2021

Les satisfaire est l’objectif principal, mais vous devez également garder une trace de tout ce à quoi vous pensez. Vous n’avez pas besoin d’une application trop compliquée pour capturer les objectifs à l’écran car les applications de tâches fonctionnent parfaitement. Même ainsi, nous avons ajouté un logiciel spécifique qui sera très utile.

Microsoft To Do: listes, tâches et rappels

Google Tasks: effectuez des tâches et atteignez vos objectifs

Todoist: faire la liste avec des rappels

HabitNow: routine quotidienne, habitudes et liste des tâches

Applications sportives

L’exercice est la vedette des résolutions du Nouvel An, et ce n’est pas étonnant: cela coûte tellement cher de continuer à brûler des calories chaque jour que toute aide est minime si vous nous faites faire de l’exercice.

Nous avons choisi des applications pour rester en forme, pour prendre l’habitude du sport et aussi pour alimenter l’exercice quotidien. Parfait pour reprendre le mouvement et respecter l’une des résolutions les plus importantes de 2021.

Exercices à la maison – Perdez du poids en 30 jours

Entraîneur Sworkit

WORKIT – Journal de gym, traqueur d’entraînement, entraîneur de fitness

Nike Training Club: entraînements et programmes

La première chose est la santé

Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que la santé est beaucoup plus fragile qu’il n’y paraît. Certes, la santé s’est glissée dans la plupart des listes d’objectifs, peut-être l’avez-vous également ajoutée dans le processus de préservation de ce qui n’a pas de prix. Et il existe des applications Android pour y parvenir.

Il y a cinq applications choisies: avec elles, vous en avez plus qu’assez pour satisfaire l’objectif d’avoir la santé d’ici 2021 (ou de la maintenir). Bien que oui, les applications sont une aide simple: seulement si vous êtes sérieux, vous atteindrez l’objectif. Peu d’objectifs en valent la peine.

Samsung Health

Santé Huawei

Santé et alimentation – Perte de poids et compteur de calories

Google fit

Arrêtez de fumer à l’aide de ces applications

Faire du sport, être en bonne santé et arrêter de fumer, le trio d’habitués en début d’année. Ainsi, après avoir consacré un espace aux applications liées au premier et au second, il est temps de mettre le gant sur ceux qui veulent mettre fin à jamais à leur dépendance à la cigarette. Ce n’est pas une simple entreprise, nous le savons.

Nous avons sélectionné trois applications Android qui servent à lutter contre l’anxiété et la dépendance causées par l’absence de tabac. En outre, inclure des conseils et des recommandations.

Sans fumée – Arrêtez de fumer

Assistant pour arrêter de fumer

Économisez de l’argent

Cela arrive souvent: après les gaspillages de Noël, nous jetons un coup d’œil sur le compte bancaire pour découvrir la même vieille chose: que nous aurions dû économiser pour ne pas être au bord des chiffres rouges. Cela fait-il partie de vos objectifs? Eh bien, essayons de rendre quelque chose de plus facile à réaliser.

Nous avons choisi six applications qui non seulement suivent le rythme des économies, mais incitent également à réduire les dépenses et vous aident à découvrir où les euros s’évaporent. Bien sûr, vous devez les utiliser en tenant compte du fait qu’ils peuvent accéder à un élément aussi privé que notre argent.

Fintonic – Finances personnelles

Portefeuille: argent, budget, suivi financier

Monefy – Gestionnaire d’argent

Gestionnaire de fonds, suivi des dépenses

Défiez 52 semaines pour économiser

SavePal: économisez de l’argent et atteignez vos objectifs

2021 sera-t-il une année pour reprendre les voyages?

Covid-19 est le point culminant de 2020 et ce dont on se souviendra la plupart de cette année fatidique. Il a touché tous les domaines: rencontres sociales, culture, travail, politique … mais aussi voyages. Nous avons arrêté de voyager pour le plaisir, mais peut-être que 2021 est l’année qui nous permet de reprendre les escapades. Il est temps de se préparer pour ne pas être pris par surprise.

Pour voyager, vous devez avoir lié les vols à tous les voyages que nous effectuerons à destination; ainsi que la planification de l’hébergement pour chacun des jours de l’escapade. Et non seulement vous devez suivre chaque détail, mais aussi obtenez les meilleurs prix pour vos voyages. Dur? Sans blague, voici six applications parfaites pour la tâche de vacances.

Pirates Travellers – Recherche de voyages

KAYAK: vols, hôtels et plus

TripAdvisor: hôtels, restaurants, vols

Civitatis

Globetrotter – Offres de voyage

Guides par Lonely Planet