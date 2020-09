Il y a quelques années, Microsoft introduisant une application comme Your Phone aurait été inimaginable, Windows se fait de bons amis avec iOS et, surtout, avec Android? C’était, bien sûr, l’époque de Windows Phone, où ceux de Redmond se battaient encore pour gagner une niche sur le marché juteux des systèmes d’exploitation pour smartphones … et accessoirement aussi dans celui de ce type d’appareil.

Aujourd’hui tout ce qui est loin derrière, Windows Phone ne fonctionnait pas (je pense toujours que c’était un système d’exploitation révolutionnaire, mais bon) et, Microsoft travaille sur votre téléphone depuis quelques années, une application Windows conçue pour que les utilisateurs d’Android (elle a aussi une fonction pour iOS, mais aujourd’hui c’est plus un témoignage qu’autre chose) puissent interconnecter ordinateur et smartphone et, ainsi, accéder directement aux différentes fonctions du téléphone depuis le PC.

Depuis lors, Your Phone a grandi en fonctions, devenant de plus en plus intéressant. Par exemple, depuis la fin de l’année dernière, il est déjà possible de passer des appels directement depuis le PC. Évidemment, les appels sont en fait passés depuis le téléphone, mais grâce à la connexion entre les deux appareils et l’interface Your Phone, ce processus est totalement transparent pour l’utilisateur, qui n’aura qu’à se soucier de sélectionner le contact qu’il souhaite. parler.

Une autre grande nouveauté est survenue quelques mois, lorsque Microsoft a publié une version mise à jour dans l’anneau de développement qui permettait exécuter et contrôler les applications de smartphone directement depuis Windows 10. Et les tests, comme nous l’avons déjà dit à l’époque, ont dû être particulièrement satisfaisants, puisque seulement 15 jours plus tard, Microsoft a commencé le déploiement de cette nouvelle version de Your Phone dans le canal stable, c’est-à-dire auquel tous les utilisateurs de Windows ont accès. .

A cette époque, oui, la portée était assez limitée, puisque la fonction n’était disponible que pour les utilisateurs d’appareils Samsung Galaxy Note 20, dans le cadre d’un accord de collaboration signé entre Microsoft et Samsung. Depuis lors, petit à petit, Your Phone a ajouté de nouveaux appareils Samsung à la liste, ainsi que la liste des utilisateurs Windows qui avaient reçu la nouvelle version. Tout indiquait donc que son déploiement serait progressif … jusqu’à ce que ce tweet arrive:

Nous sommes ravis d’annoncer que la fonctionnalité Applications est désormais déployée pour tous les utilisateurs d’appareils compatibles (cela peut prendre jusqu’à 48 heures. Pour s’afficher). Il vous permet d’accéder instantanément aux applications mobiles de votre téléphone Android directement à partir de votre PC Windows 10. En savoir plus: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU – Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) 15 septembre 2020

Oui, vous avez bien lu, ce qui semblait être une croissance progressive s’est soudainement transformé en un saut massif, à la fois en termes de portée des utilisateurs et d’appareils compatibles. Et c’est que, à partir de ce moment, Votre téléphone est désormais compatible avec tous les appareils Samsung prévus Dès le premier instant. Vous pouvez voir la liste ici (et je vous garantis qu’elle est assez complète) et, en termes d’utilisateurs, la version de Your Phone compatible avec Cette fonctionnalité devrait atteindre tous les systèmes Windows 10 éligibles dans les 48 heures..

La liste des appareils compatibles comprend tout, du produit phare de 2018, comme la série Galaxy S9 aux versions les plus récentes d’entre eux, les smartphones pliables de la société et un grand nombre d’appareils de la série A. Maintenant, oui, c’est attendu que Microsoft conclue des accords avec d’autres fabricants qui permettent, à un moment donné, que cette fonction de Votre téléphone soit accessible aux utilisateurs de modèles d’autres marques

Comme nous vous l’avons déjà dit à l’époque, en fait les applications continueront de fonctionner sur l’appareil, ce que propose votre téléphone est un écran en miroir et commandes actives, grâce auquel nous n’avons pas besoin d’utiliser le smartphone pour utiliser son logiciel. De plus, il est également possible de créer des raccourcis sur le bureau et la barre de lancement vers les applications que nous utilisons le plus fréquemment, pour leur rendre l’accès encore plus facile. Et je me demande si, en pensant au récent brevet Microsoft, ils ont l’intention de continuer à avancer à cet égard.