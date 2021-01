Il est facile de penser qu’en matière de consommation d’électricité, le prix du kilowatt / heure reste stable toute la journée. Mais ce n’est pas comme ça, en fait Vous ne payez pas la même chose par kWh toute la journée, mais le prix varie toutes les heures, fluctuant d’un prix à l’autre.

Aujourd’hui par exemple à 2 heures de l’après-midi le prix était 0,1061 € / kWh, tandis qu’à 8 heures de l’après-midi, il est monté à 0,1113 €. Le coût de la Lumière passe d’une valeur à une autre, augmentant pendant les heures où les gens consomment le plus d’électricité et diminuant dans les moments de la journée où l’électricité est le moins utilisée dans les foyers et les entreprises.

Il existe une application appelée Prix ​​de la lumière pour les smartphones Android qui nous permet connaître en temps réel le coût de l’énergie électrique que nous consommons à la maison ou au travail et qui nous informera également automatiquement des moments où l’électricité est moins chère, de sorte que les économies sont un peu plus faciles pour nous.

À quel moment le kWh coûte-t-il plus cher

Avec une interface très simple, lors de l’ouverture de l’application une liste apparaît divisé par heures cela couvre toute la journée, et à côté le prix en euros du kilowatts par heure. Le code couleur dans la barre à gauche à côté de chaque heure est la clé, car dans marques rouges quelle heure est plus chère consommation de lumière, et en vert quelle heure est moins chère. De cette façon, vous pouvez planifier un plan de consommation et savoir quand il est préférable de brancher la cuisinière ou le radiateur pour la salle de bain, et quand il est préférable d’attendre pour allumer la climatisation, la cuisine et le lave-linge en même temps.

La meilleure chose est que si vous faites glisser l’écran vers la droite, vous obtiendrez la liste des prix à la consommation pour le lendemain (qui sont généralement établis après 8 heures de l’après-midi). Nous pouvons choisir la fenêtre horaire et le nombre de notifications que nous souhaitons recevoir et l’application nous informera des tarifs qui correspondent le mieux à notre horaire.

Prix ​​réduit de la lumière pour Android