Bien que certains d’entre nous aiment dessiner avec la souris et peindre, aujourd’hui tout est plus facile. Merci aux tablettes Microsoft Surface Et pour les ordinateurs portables à écran tactile, n’importe qui peut tirer parti de Windows et obtenir des résultats professionnels à l’aide d’applications de dessin qui peuplent le monde. Magasin Windows.

Et c’est que bien que vos compétences en dessin ne soient pas les meilleures, grâce au matériel et aux applications de dessin actuels, vous avez tout dans votre main, littéralement, pour apprendre, vous améliorer et vous entraîner. dessin au format numérique imitant divers styles picturaux.

Voici quelques exemples d’applications de dessin où vous trouverez tous les outils et outils de dessin nécessaires pour réaliser illustrations professionnelles sans tacher vos mains ni gaspiller du papier.

Esquissable

Si vous souhaitez transférer des pinceaux, des couleurs, des textures et du papier dans le monde numérique, Esquissable il le fait parfaitement. Pour commencer, organisez vos créations en livres virtuels ou cahiers. Et dès que vous ouvrez votre première page, avec son palette d’outils.

Bien qu’elle dispose d’options de paiement, sa version gratuite vous offre tout ce dont vous avez besoin: une palette de couleurs sans fin, des pinceaux, des crayons, des marqueurs, des craies et des crayons pour dessiner avec différentes textures … Vous pouvez même utiliser quelques couches pour dessiner et peindre.

Un autre avantage de Esquissable est que vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel périphérique de dessin, comme un stylet ou des écrans tactiles. Cependant, ses créateurs recommandent son utilisation avec Surface Studio ou Cadran de surface, deux appareils professionnels pour travailler avec des images et des illustrations.

Concepts

Bien que son objectif soit de transformer votre Windows en bloc-notes, Concepts c’est bien plus qu’une application pour prendre des notes et des griffonnages. Il est également utilisé pour dessiner et créer des croquis ou des illustrations Achevée. La distance à parcourir dépend de vous.

Pour cela, vous trouverez des cahiers et des feuilles virtuels où vous pouvez écrire ou dessiner avec des crayons, des stylos, des pinceaux et des peintures avec différentes textures, afin que vous puissiez créer une simple esquisse ou une image Cela vaut la peine d’être accroché au mur ou de publier sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez utiliser gratuitement jusqu’à cinq couches par dessin, exportez vers JPG, personnalisez les outils pour obtenir l’épaisseur ou la couleur désirée, etc. Le tout avec votre doigt ou avec un stylo numérique.

Autodesk SketchBook

Avec Adobe, Autodesk est un référence dans le secteur logiciel de conception et de dessin. Et bien qu’il soit plus populaire pour ses applications de conception technique, il propose également des solutions plus génériques telles que Autodesk SketchBook.

Conçu pour créer des croquis à partir de zéro, il dispose de tous les outils nécessaires pour esquisser, teinter et peindre. Par conséquent, vous serez surpris par la variété de pinceaux, crayons et autres outils de dessin et de peinture, chacun avec ses propres personnalité et texture.

Calques, palette de couleurs, prise en charge du PSD et d’autres formats … Autodesk SketchBook est une application pour dessiner dans Windows idéale pour les concepteurs, les architectes, les dessinateurs et pour tous ceux qui veulent illustrer à partir de Windows.

Peinture fraiche

Dans cette liste d’applications de dessin à ne pas manquer Peinture fraiche, l’une des meilleures applications Microsoft de ces dernières années et qui permet profitez des possibilités de dessiner sous Windows à l’aide de tablettes Surface.

A partir d’une photographie ou d’une toile vierge, cette application permet dessiner et illustrer grâce à sa palette de couleurs et ses différents pinceaux et arrière-plans personnalisés. L’application offre beaucoup mais d’une manière que tout le monde peut l’utiliser sans problème.

En plus des options purement illustratives, Peinture fraiche a aussi filtres et effets pour retoucher des dessins ou des photographies et leur donner un nouveau look. De cette façon, vous pouvez imiter les styles picturaux et ne pas les voir avec une toile vierge.

