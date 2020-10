le Le 31 octobre Cela ne peut vouloir dire qu’une seule chose: Halloween, la fête basée sur le traditionnel païen Samhainqui a hérité d’une partie de ses éléments et transforme cette All Hallows Eve ou la Eve of All Souls en un mélange de plaisir et de peur. Et la nuit où la frontière avec le royaume des morts est diluée, avoir peur et effrayer sera une condition indispensable dans de nombreux soirs.

Cette année vous ne pourrez pas organiser de fêtes ou rassembler un grand groupe chez des amis, mais vous pourrez toujours vous amuser sur les réseaux avec eux

Peur d’Halloween

Avec ce nom, il est clair de quoi il s’agit. Effrayer Halloween consiste à créer une frayeur sur le mobile et qu’il saute à la personne qui le voit. La meilleure chose est ses options de personnalisation, car il permet choisir l’image, régler la minuterie du temps qu’il faudra pour sauter la blague, et même décider quel bruit terrifiant va avec. Le classique ‘Jumpscare’ fait peur au Cinq nuits chez Freddy.

Téléchargez Scare Halloween pour Android

Prank troll

Une autre application dont le nom ne laisse aucun doute, utilise également le jumpscare classique, bien que son meilleur atout soit son haut niveau de personnalisation. Nous pouvons choisir l’image de la peur, également le temps de programmation et même des sons différents pour chaque peur. Mais la meilleure chose est que l’application permet le mobile vibre également pendant la peur, ce qui augmente l’expérience, et que jeLa caméra frontale est activée pour prendre une photo de la personne pendant la peur. Quel combo.

Téléchargez Troll Joke pour Android

Photo fantôme

Il y a des moments où il est plus amusant d’avoir peur que de simplement provoquer la peur. Par exemple avec une photo. Si nous sommes à une fête au milieu du champ, ou dans un endroit éloigné ou sombre, et que nous demandons à une amie de nous prendre en photo, pouvez-vous imaginer son visage quand elle voit une entité fantomatique en arrière-plan? Non, tu n’as pas besoin d’aller dans la forêt et de chercher le Slenderman, juste télécharger l’application Ghost Photo. Avec l’application ouverte, sélectionnez un fantôme et sa situation dans laquelle il apparaîtra sur la photo, à votre gauche, au centre ou à droite, demandez-leur de prendre une photo de vous avec votre appareil photo et le tour est joué: la surprise sera prise par eux et vous pouvez également le partager sur les réseaux sociaux.

L’une des meilleures choses à propos de l’application est le degré de personnalisation, qui nous permet de choisir entre des entités flottantes, des apparitions, des visages fantomatiques et des spectres victoriens. Vous pouvez enregistrer des photos, annuler, ajouter et recharger de nouveaux fantômes, les déplacer sur l’écran et même créer un essaim de hantises. Et bien sûr, la section son ne manque pas, puisque vous pouvez reproduire jusqu’à 6 sons de ceux-ci pour faire tenir les cheveux.

Téléchargez Ghost Photo pour Android

Histoires effrayantes et Creepypasta

Devenu la réplique en ligne des histoires de camping et des légendes urbaines, Creepypasta a donné naissance à certains des plus grands mythes et icônes d’horreur sur Internet. À travers ses utilisateurs, auteurs et lecteurs, nous avons vu grandir le personnage de Slender-Man, ainsi que Jeff the Killer ou le parc Disney abandonné dont personne ne semble se souvenir. Et rien de mieux que de lire des histoires effrayantes sur l’écran de votre mobile.

Téléchargez Scary Stories & Creepypasta pour Android

Téléchargez Scary Stories & Creepypasta pour iOS

Sons d’Halloween

Enfin, quelque chose pour personnaliser le mobile et qui sonne aujourd’hui comme il se doit, nous vous proposons deux applications: Tonos con Fiedo est une compilation de mélodies, de sons et d’effets sonores que nous pouvons ajouter aux applications, fonctions et services de notre smartphone. Et la meilleure partie est que c’est gratuit.

Télécharger des sonneries effrayantes pour Android

Télécharger des sonneries effrayantes pour iOS

Et aussi ce Halloween Soundboard, une application gratuite et gratuite qui permet à ses utilisateurs jouer toutes sortes de sons effrayants, des cris terrifiants au battement de chauves-souris, une scie électrique ou le bruit d’une caisse enregistreuse.

Halloween Soundbox pour Android