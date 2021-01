En plus de toutes les applications installées en standard sur la Samsung Galaxy Watch, ces appareils offrent également la possibilité de télécharger le logiciel depuis le Galaxy Store, la boutique officielle du fabricant. Et cela vaut la peine de jeter un coup d’œil car il existe des applications vraiment utiles. Nous avons choisi nos favoris.

Avoir une montre intelligente apporte certains avantages à l’utilisation d’un téléphone mobile. Tout dépendra de chaque personne, comme cela arrive généralement avec les goûts, mais sûrement la plupart des applications pré-installées finissent par être utilisé quotidiennement. Et s’il n’y a pas toujours la possibilité d’en installer plus, du moins si vous avez une horloge appropriée pour cela. Comme avec la Galaxy Watch: ces appareils Samsung ont un magasin rempli d’options à portée de main.

Façons d’installer des applications sur une Galaxy Watch

Samsung propose deux manières différentes d’installer des applications sur ses “ smartwatches ”: via le magasin sur la montre ou depuis le magasin installé dans l’application mobile. En outre, il existe également la possibilité de télécharger des applications directement sur l’horloge, tout comme dans Android avec des APK. Ce n’est pas recommandé car il est dangereux. Et le Galaxy Store dispose d’un vaste catalogue.

Les deux principales façons de télécharger des applications sur une Samsung Galaxy Watch sont:

Regardant l’horloge elle-même. Une fois la “ smartwatch ” connectée, et tant que le mobile dispose d’une connexion Internet (ou que la Galaxy Watch est connectée directement au WiFi ou à un réseau mobile), vous pouvez accéder au Galaxy Store dans les applications installées sur la montre. Cliquez sur le bouton en bas à droite et naviguez dans l’interface jusqu’à ce que vous trouviez le Galaxy Store.

Depuis l’application mobile. C’est le plus confortable puisque le Galaxy Store est bien mieux adapté aux écrans mobiles qu’à ceux de l’horloge. Depuis l’application téléphone, accédez au Galaxy Store en cliquant sur les boutons du menu inférieur («Regarder les visages» et «Découvrir»).

Le Galaxy Store dispose d’une barre de recherche à partir de laquelle localiser les applications. De plus, Samsung choisit différentes catégories en vedette, ainsi que des applications. Et offre un énorme sélection de cadrans de montre ou de ‘watchfaces’, est le type d’application le plus courant du Galaxy Store pour les montres. La qualité moyenne est correcte; sans faire le voyage à la recherche de nouvelles applications qui en valent la peine.

Calculatrice

C’est l’une des applications les plus utiles: une fois que vous portez la calculatrice au poignet, vous ne pourrez plus vous en passer.

Vous pouvez télécharger la calculatrice Samsung à partir de ce lien.

Enregistreur vocal

Une autre de ces applications essentielles sur la montre: ouvrez simplement l’application pour dicter tout ce à quoi vous pouvez penser. C’est très utile si vous faites du sport uniquement avec la Samsung Galaxy Watch et que vous avez soudainement une idée qui vaut la peine d’être notée.

Vous pouvez télécharger l’application de mémo vocal Samsung à partir d’ici.

Contrôleur de caméra

Vous pouvez utiliser l’horloge comme obturateur de l’appareil photo. C’est très utile pour les photos de groupe, par exemple: placez le mobile en pointant ce que vous voulez représenter et prendre la photo de la Samsung Galaxy Watch. Très pratique.

Si vous avez un mobile Samsung Galaxy, vous pouvez installer le déclencheur de la marque: cliquez ici pour télécharger le contrôleur de caméra. Si votre mobile n’est pas Galaxy, essayez Appareil photo + enregistreur vocal. C’est une application gratuite pour l’utilisation la plus basique.

Facer

Il s’agit d’une application très populaire dans Watch OS qui a également une version pour les montres Samsung. Vous permet également d’installer un grand nombre de cadrans de montre vous pouvez créer votre propre ‘watchface’. Bien sûr, il utilise probablement beaucoup plus de batterie que les cadrans préinstallés de votre montre (cela s’applique à presque tous les cadrans).

Pour installer Facer, vous avez besoin de l’application pour Galaxy Watch, que vous pouvez télécharger ici. Ensuite, vous avez besoin de l’application mobile: téléchargez-la depuis Google Play.

Facer: fonds d’écran

Et c’est parti

Avec ce navigateur GPS, vous pouvez utiliser les cartes sur la montre sans avoir à transporter votre mobile. Offre un guidage vocal et vibratoire, les cartes peuvent être téléchargées sur la Galaxy Watch, propose des informations trafic si la montre est connectée … Ici, WeGo vaut la peine d’être porté à votre poignet.

L’application Cartes peut être téléchargée à partir de ce lien vers le Galaxy Store.

Altimètre et baromètre

Étant donné que la Galaxy Watch comprend généralement un baromètre intégré au matériel, pourquoi ne pas en profiter? Eh bien, avec cette application Samsung, vous aurez les informations de la hauteur où vous êtes, vous connaîtrez également la pression atmosphérique. Tout avec informations obtenues à partir de la Galaxy Watch elle-même.

Vous pouvez télécharger l’application ici.

Navigateur Web Samsung

Ce n’est pas la chose la plus confortable au monde, mais elle vous sera sûrement utile plus d’une fois lorsque vous quitterez la maison avec seulement la montre. De quoi avez-vous besoin pour vérifier rapidement quelque chose sur un site Web? bien vous avez le navigateur Samsung à portée de votre Galaxy Watch. Cela vaut la peine de l’installer.

Vous pouvez télécharger le navigateur Web Samsung pour la montre à partir de ce lien.

Avez-vous d’autres applications préférées? Partagez-le dans les commentaires.