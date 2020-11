Xbox Series X et S et en arrière-plan plusieurs jeux

Les consoles ont actuellement non seulement pour fonction principale de jouer, car beaucoup les utilisent aujourd’hui pour regarder leurs séries et films préférés via des applications. Vidéo à la demande (VOD). Playstation 5 et Xbox Series X et Xbox Series S ne sera pas une exception et Microsoft a récemment annoncé sur son site Internet les principales applications qui seront présentes sur sa plateforme nouvelle génération:

–Netflix

–HBO Max

–Vidéo Amazon Prime

–Disney +

–Hulu

–NBC Paon

–MAINTENANT TV

–Ciel aller

–Billet Sky

–Tic

–Youtube

–Youtube TV

–Apple TV

-Et beaucoup plus.

Il convient de noter l’inclusion de Apple TV, qui n’était pas présent à Playstation 4 Oui Xbox One en dépit d’être actif depuis environ un an et rappelez-vous également que beaucoup de ces applications ne seront pas dans notre pays, mais il y en aura d’autres quiHBO Espagne au lieu de HBO Max, Movistar + qui a un accord exclusif avec Microsoft, etc …). Bien sûr, la présence de Tic face au monde de plus en plus gigantesque du streaming. Si vous envisagez toujours laquelle des deux modalités de la nouvelle Xbox acheter, voici notre comparaison pour dissiper les doutes.