Nous sommes aux portes de Noël et nous avons déjà ici un cadeau attendu: notre collection d’offres sur Google Play. Le Père Noël arrive chargé avec une bonne collection d’applications gratuites, également avec une sélection d’offres qui gaspille la qualité pour chaque bit. Ne le manquez pas!

50 applications Android gratuites

Commençons par les points forts de la compilation, les applications et les jeux gratuits. Aujourd’hui, nous avons une bonne sélection, cela vaut la peine de jeter un coup d’œil: ajoutez les applications suivantes à votre bibliothèque et vous les aurez pour toujours.

Applications

Mémorisez: apprenez des mots japonais avec des cartes mémoire 4,99 euros gratuits

Curseur de volume comme le contrôle du volume Android P 0,59 euros gratuit

Brightness Manager – luminosité par gestionnaire d’applications 0,69 euro gratuit

Widget de batterie 0,89 euro gratuit

Identifier les races de chiens 0,99 euros gratuit

Scanner de codes QR et de codes à barres Pro 2,99 euros gratuits

Thai Phrasebook PRO 0,69 euro gratuit

BabyBook – Journal de bébé et journal de routine 2,99 euros gratuits

WOW Volume Manager – Contrôle du volume de l’application 0,69 euro gratuit

Milky Launcher Pro – Pas de publicités, thèmes 2,39 euros gratuits

Filigrane Ray – Filigrane avec QR, Logo, Texte 2,99 euros gratuits

Live Weather Pro Obtenez de vraies données en direct 4,19 euros gratuits

Lecteur de musique Augustro (67% de réduction) 0,59 euros gratuit

Minuterie de cuisine Pro euros reuros

Conversations (Jabber / XMPP) 2,39 euros gratuits

Lanceur noir – Simple et compatible avec la batterie 0,89 euro gratuit

Compteur de vitesse GPS Pro 0,89 euro gratuit

Lanceur 2020 – ADL Advanced Digital Launcher Pro 0,59 euros gratuit

Jeux

Traffix 1,19 euros offert

Les chemins de fer 1,19 euros offert

Cribbage avec les grands-pères 3,29 euros gratuits

Peppa Pig: poulet heureux 3,49 euros gratuits

Package Inc. 4,79 euros gratuits

Rétro Pixel Classique 1,69 euros offert

Animal rond 1,09 euros offert

Calc Fast 0,69 euro gratuit

Ébloui 0,99 euros gratuit

La maison: action-horreur 0,59 euros gratuit

Hills Legend: Action-horreur 0,59 euros gratuit

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horreur 0,59 euros gratuit

Five Words – Un jeu de puzzle Word Matrix 1,10 euro gratuit

Ballons Pop PRO 2,19 euros gratuits

Mots et cartes PRO 2,09 euros gratuits

Puzzle d’influence 0,69 euro gratuit

G’Luck! 🍩 Jeu de plateforme 2D 0,79 euro gratuit

iLinear ⭐ Passe-Temps ⭐ Dessine ta ligne 0,79 euro gratuit

Tuiles Mystère 0,89 euro gratuit

Sudoku Ultimate (sans publicité) 2,09 euros gratuits

The Insider – film interactif 0,99 euros gratuit

Numerico – Jeu de maths cross 2,19 euros gratuits

Personnalisation

138 applications Android à prix réduit

C’est aussi un bon lot pour les applications et les jeux à prix réduit: Noël a été chargé de cadeaux logiciels. À commencer par Nova Launcher Prime: si vous n’avez toujours pas la clé “ premium ” du meilleur lanceur pour Android, c’est le meilleur moment pour l’acheter.

Applications

Nova Launcher Prime 5,25 euros 0,59 euros

Moon + Reader Pro (50% DE RÉDUCTION) 6,99 euros 3,39 euros

Threema. Messager sûr et privé 3,99 euros 1,99 euros

Incredibox 4,99 euros 1,19 euros

Cartogramme – Fonds d’écran Live Maps 2,50 euros 1,19 euros

Compteur de vitesse Internet 2,49 euros 0,99 euros

SuperMD Pro (émulateur MD / GEN) 2,79 euros 1,39 euros

Volume Ace 3,89 euros 1,99 euros

Serveur SSH 2,19 euros 0,99 euros

Atlas du monde et carte du monde MxGeo Pro 2,50 euros 1,49 euros

Capture d’écran facile Pro 1,99 € 1,09 €

NFC ReTag PRO 2,99 euros 0,99 euros

TTS automatique € 9,49 € 4,79

Cyber ​​Knights RPG Elite 2,99 euros 0,99 euros

Éditeur Photo Exif Pro 2,19 euros 1,29 euros

Serveur ftp 2,19 euros 0,99 euros

Graphie 2,39 euros 1,19 euros

Skit Premium 2,39 euros 1,19 euros

Castro Premium 2,39 euros 1,19 euros

Speccy – Émulateur de spectre Sinclair ZX complet € 5,49 € 3,09

My Device Pro – Informations sur les appareils Android 3,09 euros 0,89 euros

Cryptomateur 9,99 euros 5,99 euros

Changer DNS Pro (pas de racine 3G, 4G, Wifi) 4,49 € 2,59 €

Raccourcis d’application – Swipe facile d’application (TUFFS Pro) euros reuros

Pocket Note Pro – Écriture manuscrite 4,49 € 1,89 €

DossierSync Pro 4,89 euros 1,59 euros

Scalar Pro – Calculatrice scientifique la plus avancée 2,69 euros 1,09 euros

Apprendre le japonais Pro 3,59 euros 1,89 euros

Apprendre le coréen – Grammar Pro 4,09 € 2,19 €

GymACE Pro: Protocole complet pour la salle de sport 5,99 euros 1,79 euros

Fuel Manager Pro (consommation) 4,99 euros 1,39 euros

X Launcher Pro 1,99 € 0,99 €

Jeux

GRIS € 5,49 € 1,99

Règne 3,19 euros 0,99 euros

Règne: Sa Majesté 3,19 euros 0,99 euros

Reigns: Game of Thrones 3,49 euros 1,99 euros

DISTRAINT: Édition Deluxe 4,59 euros 0,99 euros

Plus de boutons 2,29 euros 0,69 euros

Un bouton de plus 3,29 euros 0,69 euros

Les gens cachés 4,99 euros 1,99 euros

Ord. 2,09 € 0,99 €

Le loup solitaire de Joe Dever terminé 7,99 euros 1,99 euros

ÉVIER LE FLOTTEUR 4,99 euros 1,29 euros

Galaxy Trader 2,49 euros 0,79 euros

Titan survivant 2,19 euros 0,89 euros

OK Golf 2,99 euros 0,99 euros

Cluedo 2,29 € 1,29 €

Reventure 2,99 euros 1,19 euros

Créateur de donjons 3,79 euros 2,19 euros

Wonder Boy: Le piège du dragon 8,99 euros 4,69 euros

Le dernier express 4,99 euros 1,99 euros

Je n’ai pas de bouche 3,99 euros 1,69 euros

Sanatorium 3,99 euros 1,69 euros

Petite grande aventure 4,99 euros 1,99 euros

Trilogie Gobliiins 2,99 euros 1,19 euros

Un autre monde 3,99 euros 1,69 euros

Battle Chasers: Nightwar 9,99 euros 3,99 euros

Ys Chroniques 1 4,99 euros 1,99 euros

Ys Chroniques II 4,99 euros 1,99 euros

R-TYPE 1,99 € 0,79 €

R-TYPE II 1,99 € 0,79 €

Trilogie Double Dragon 2,99 euros 1,19 euros

Guerre de donjon 3,09 euros 0,99 euros

Dungeon Warfare 2 4,99 euros 1,69 euros

Bulb Boy 2,79 euros 0,89 euros

L’héritage de Raiden 4,99 euros 1,99 euros

Racines spirituelles 4,99 euros 2,99 euros

Spectateur 2 7,99 euros 3,99 euros

S’il vous plaît, ne touchez à rien 3D 5,99 euros 2,99 euros

Lucid Dream Adventure 3: Un jeu d’aventure 3,09 euros 1,29 euros

Star Traders: Frontières 6,99 euros 3,99 euros

Codex of Victory – Stratégie de science-fiction 3,99 euros 0,99 euros

La table de grand-père HD 2,89 euros 1,09 euros

Ne nourrissez pas les singes € 6,49 € 1,99

Heroes of Steel RPG Elite 3,99 euros 1,99 euros

Entre 2,99 euros 0,99 euros

Âge mort 2,99 euros 0,99 euros

Pixel Heroes: octets et magie 6,99 euros 0,99 euros

60 secondes! Aventure atomique 3,99 euros 0,89 euros

Je veux survivre 3,49 euros 1,19 euros

Je veux survivre 3,49 euros 1,19 euros

Star Traders RPG Elite 2,99 euros 1,49 euros

Le monde intérieur 2,99 euros 0,99 euros

Le monde intérieur – Le dernier moine du vent 5,49 euros 2,49 euros

Templar Assault RPG Elite 2,99 euros 0,99 euros

Star Traders 4X Empires Elite 4,99 euros 2,99 euros

Toby: la mine secrète 4,99 euros 0,99 euros

Age of Pirates RPG Elite 2,99 euros 0,99 euros

RPG Battleforce des Templiers 9,99 euros 4,99 euros

Downwell 3,19 euros 0,99 euros

Witcheye 3,19 euros 0,99 euros

ESPACE 3,19 euros 0,99 euros

Lucid Dream Adventure 2: Un jeu d’aventure 3,09 euros 1,29 euros

Allume ça! 2,29 euros 1,09 euros

Camionneur Galaxy 4,99 euros 2,99 euros

Dandara: épreuves de la peur 5,49 euros 2,79 euros

Kathy pluie 5,49 euros 2,09 euros

Pocket Rogues: Ultimate 1,99 € 0,99 €

Bad North: Édition Jotunn € 5,49 € 3,19

Royaume: Nouvelles terres 9,99 euros 2,99 euros

Son histoire 5,49 € 0,99 €

Braveland 2,59 euros 0,59 euros

Dungeon Princess: RPG Pixel hors ligne 6,99 euros 0,50 euros

Un empire en 8 minutes € 5,49 € 2,99

Règle avec un poisson de fer: un RPG de pêche pirate 4,19 € 1,99 €

Love Letter – Jeu de cartes de stratégie 3,49 euros 1,49 euros

King and Assassins: The Board Game 3,49 euros 0,99 euros

Patchwork le jeu 3,49 euros 1,49 euros

Terraformation de Mars 8,99 euros 4,99 euros

Talisman 3,29 euros 2,09 euros

Talisman: Origines 3,29 euros 1,89 euros

Dame de chat 2,29 euros 1,09 euros

Mystic Vale € 5,49 € 3,09

Type: Cavalier 3,49 euros 1,29 euros

Star Vikings pour toujours € 5,49 € 1,99

Full Pipe: Puzzle Adventure Premium Game 2,99 euros 1,79 euros

Saules chuchotants € 5,49 € 1,99

Gunslugs 3 5,99 euros 2,39 euros

Édition améliorée de Baldur’s Gate 10,99 euros 4,99 euros

Homo Machina 3,49 euros 1,29 euros

Attaque de sommeil TD 4,79 euros 2,39 euros

Vandales 4,49 € 1,29 €

Vectronom 4,49 € 1,29 €

CHUCHEL 4,99 euros 1,79 euros

Castle Of Awa – Défis relaxants 3,29 euros 1,29 euros

Personnalisation

Rigoletto – Pack d’icônes Squircle 1,79 euros 0,59 euros

Cuticon Squircle – Pack d’icônes 1,79 euros 0,59 euros

Pack d’icônes sombres 0,99 euros gratuit

Élixir 2,79 euros 1,59 euros

Dynastie rustique 2,09 euros 1,19 euros

Lune Noire 1,79 euros 0,99 euros

0 au sol 2,69 euros 1,49 euros

Arc 2,79 euros 1,49 euros

Bliss – Pack d’icônes 1,29 euros 0,69 euros

Pack d’icônes Verticons 1,39 euros 0,69 euros

Pixel Square – Pack d’icônes 1,99 € 0,99 €

Dock 3D – Pack d’icônes 1,79 euros 0,59 euros

Fluidité – Pack d’icônes adaptatif 3,89 euros 0,99 euros

Nous vous rappelons que les commentaires, comme toujours, sont ouvrir pour que vous puissiez ajouter les offres Google Play que vous trouvez. Et si vous en voulez plus, rendez-vous la semaine prochaine. Joyeux Noël a tous!

